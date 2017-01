Des maisons de retraite à l'isolement pour cause de grippe

La maison de retraite St Roch a décidé de mesures de confinement pour éviter la propagation de la grippe, au moins deux autres ont pris ces mesures en Vaucluse.

Presque un quart des résidents de la maison de retraite St Roch a déjà contracté la grippe à Avignon. 28 résidents, pourtant tous vaccinés, ont été malades et pour éviter que d'autres suivent, l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a décidé de mesures d'isolement.

Et ça se voit dès l'entrée. Gérard vient voir sa mère, qui sort tout juste de sa grippe, et qui doit rester dans sa chambre. Gérard doit prendre des précautions, c'est obligatoire : "Je me désinfecte les mains avant de mettre les gants, après je vais mettre le masque".

La mère de Gérard, comme les autres résidents ne peut déjeuner dans la salle à manger, plus d'activité non plus en groupe. "Tout ce qui concerne la vie commune en salle à manger ou à l'animation est annulé", précise Florence Drouvot, l'infirmière coordinatrice. "Les résidents restent en chambre à regarder la télé, les repas sont donnés en chambre, toute la vie est contrainte dans l'unité".

Ces mesures sont prises dès cinq cas avérés de grippe : "A chaque cas déclaré, l'isolement suit de cinq jours", précise Florence Drouvot, "et il faut compter dix jours d'isolement au dernier cas repéré pour vraiment être sûr que le virus n'est plus dans les locaux.

Au moins deux autres maisons de retraite ont pris des mesures d'isolement ces trois dernières semaines, notamment l'EHPAD St Vincent à Courthézon où une quarantaine de résidents a eu la grippe.