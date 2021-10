VIDEO - Des malades d'Alzheimer aidés par la "thérapie du voyage" dans un EHPAD de Bully-les-Mines

L'EHPAD l'Aquarelle de Bully-les-Mines s'est doté d'un dispositif étonnant : deux salles reproduisent un halle de gare, un quai et un wagon de train, comme si on y était. Le but : aider les malades d'Alzheimer à s'apaiser et recréer du lien.

Lorsqu'on sort de l'ascenseur de l'EHPAD l'Aquarelle de Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, on ne s'attend pas à déboucher sur un hall de gare. Et pourtant, c'est bien à ça que la pièce ressemble. Du tableau des départs au guichet dessiné sur le mur, la salle a été mis en scène pour donner l'illusion aux malades d'Alzheimer qu'ils vont vraiment voyager. Cette "thérapie du voyage", mise en place depuis juin, les aide à s'apaiser et à recréer du lien avec leurs proches et les soignants.

Faire sortir les résidents de leur quotidien pour les aider

Le but de cette thérapie : faire sortir les résidents de leur quotidien, et faire appel à leurs souvenirs de voyage. "Les soignants qui les accompagnent sont en civil, ils sont dans une ambiance sécurisante, et ça les amène à parler. Comme dans un vrai train, avec des inconnus, ils se livrent parfois à des réflexions très profondes, ou des confidences" explique Margaux Leveillé, la psychologue en charge du projet.

Chaque détail est important pour donner l'illusion aux patients de faire un vrai voyage. © Radio France - Marie Dorcet

Une fois sortis de ce vrai-faux voyage, les résultats se voient déjà : les résidents sont moins agités, peuvent rester en place plus longtemps, et communiquent plus. "Ils retrouvent aussi du vocabulaire, et s'ils sont avec leurs conjoints, parfois, ils retrouvent leur complicité en partageant des souvenirs" précise la psychologue.

Objectif : 300 patients

Pour participer à cette thérapie du voyage, il faut remplir un certain nombre de critères : agitation verbale et comportementale importante, anxiété, apathie... Le stade de la maladie ne doit pas être trop avancé ni trop débutant. Les patients sont sélectionnés selon un protocole précis, et leur comportement est suivi avant, pendant et après le "voyage".

Sur l'écran défilent des vrais paysages d'une ancienne ligne de chemin de fer du nord. © Radio France - Marie Dorcet

Pour le moment une quinzaine de malades bénéficient de la thérapie, des résidents de jour de l'établissement et des personnes accompagnées par France Alzheimer. Mais l'EHPAD de l'Aquarelle veut l'ouvrir à plus de monde ."Le but c'est que des malades d'autres maisons de retraite, ou d'autres patients accompagnés par France Alzheimer puissent en profiter" précise Chrystelle Sénéchal, la directrice.