Des malades de la thyroïde dénoncent les effets secondaires de la nouvelle formule du Levothyrox

Plusieurs dizaines de milliers de victimes de troubles de la thyroïde, traitées avec le Lévothyrox, dénoncent les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. L'Agence nationale du médicament ouvre ce mercredi un numéro vert, pour répondre aux inquiétudes des patients.

Chaque jour, trois millions de Français prennent du Lévothyrox, un médicament utilisé pour traiter les troubles de la thyroïde. Mais depuis son changement de formule, lancé le premier avril dernier, des milliers de malades se plaignent d'effets secondaires graves. Le médicament, produit par le laboratoire allemand Merck, a modifié sa composition : les principes actifs restent les mêmes, mais les excipients changent, détaille Le Parisien ce mercredi. Le lactose a été supprimé, pour être remplacé par du mannitool, et de l'acide citrique a été ajouté à la formule. Mais les usagers n'ont pas été avertis, affirme le quotidien.

Troubles de la vision, de la mémoire, crampes et dépressions

Nell Gaudry, la coprésidente de l'association française des malades de la thyroïde, annonce dans Le Parisien avoir saisi l'Agence nationale du médicament, l'ANSM. Elle dénonce, dans les colonnes du journal, un "scandale sanitaire d'ampleur". Elle raconte que les utilisateurs de la nouvelle formule évoquent des troubles visuels, des pertes de mémoire, des maux de tête handicapants, des crampes ou même des dépressions.

Une pétition en ligne signée par plus de 74.000 personnes

Plus de 74.000 personnes ont signé une pétition en ligne réclamant le retrait de la nouvelle formule du comprimé, et la remise en vente de l'ancienne version. L'ANSM a activé, ce mercredi matin, un numéro vert, le 0800 97 16 53, pour répondre aux inquiétudes des patients. L'Agence du médicament a aussi mis en ligne une série de questions-réponses. Mais d'après Le Parisien, le ministère de la Santé estime que même s'il "n'est pas question de nier ou de minimiser le mal-être de patients, les études de pharmacovigilance ne permettent pas, en l'état actuel des choses, de remettre en cause la nouvelle formule du Levothyrox, à bien des égards meilleure que l'ancienne".