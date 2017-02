Des mannequins américaines lancent une pétition contre la pression du secteur pour perdre du poids

Plus de 70 mannequins américaines viennent de lancer une pétition pour dénoncer les pratiques du secteur de la mode, qui leur demande de perdre toujours plus de poids. D'après une étude américaine, 81 % des mannequins sont en "sous-poids". La France a légiféré pour tenter de régler le problème.

Plusieurs dizaines de mannequins ont signé une pétition pour dénoncer la pression persistante du milieu de la mode pour perdre du poids, malgré les problèmes de santé que cela peut entraîner.

Dans une lettre au secteur envoyée jeudi dernier, quelques jours avant l'ouverture de la Fashion Week de New York et désormais signée par quelque 70 mannequins, la Model Alliance, une association new-yorkaise de défense des droits des mannequins, dénonce "le grave problème" que représentent toujours "des pratiques malsaines de contrôle de poids".

81 % des mannequins sont en "sous-poids"

La lettre appelle l'industrie à "s'engager sérieusement à promouvoir la santé et la diversité" dans les défilés, en promettant de "reconnaître les responsables de l'industrie qui relèveront le défi". L'association met en avant une récente étude de l'institut Runway Research, montrant que 81% des mannequins interrogées étaient considérées en "sous-poids". Surtout, 62% des mannequins s'étaient vues prier de perdre du poids par leur agence. Quelque 71% disaient être au régime, tandis que plus de la moitié reconnaissaient avoir sauté des repas ou carrément jeûné.

La France a adopté une loi pour tenter de protéger ses mannequins

Ces pressions sur les mannequins sont documentées depuis plusieurs années, et ont poussé la France notamment à adopter une loi censée mettre fin au diktat de la maigreur. Ce texte, adopté fin 2015, soumet l'exercice du mannequinat à la délivrance d'un certificat médical, qui doit attester que "l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle (IMC), est compatible avec l'exercice de son métier".

L'IMC est le rapport entre la taille et le poids d'un individu et permet notamment de mesurer une sous-alimentation. Mais en dépit du texte et d'exceptions très médiatisées, comme Candice Huffin ou Ashley Graham, les mannequins "fil de fer" restent la norme.