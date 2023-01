Des maraichers interpellent les maires sur l'implantation du futur hôpital Saint-Malo - Dinan

C'est non pour les maraîchers malouins. Une quinzaine de personnes se sont mobilisées ce jeudi 26 janvier devant la salle des fêtes du Tronchet, à l'occasion de la cérémonie des vœux de Saint-Malo Agglomération. Ces agriculteurs s'opposent à l'implantation du futur hôpital territorial sur la zone des Mottais , à Saint-Malo. Il pourrait s'agir du site retenu par les élus et le Ministère de la Santé pour ce nouvel outil.

La crainte de perdre leurs terres

"La viabilité de notre organisation est en jeu", explique Richard Fontaine, porte-parole des maraîchers et membre de la FDSEA. Si on continue l'hémorragie, on sera amenés à disparaitre. Là, on est en train de se battre pour la continuité de ce que nos aînés nous ont laissé." Ces agriculteurs craignent de perdre les terres qu'ils exploitent sur la zone, mais également aux alentours. Des parcelles adéquates pour la culture légumière. "Je loue 17 hectares à l'endroit précis du projet. Comment voulez-vous retrouver une zone pareille ? Mon exploitation est à trois kilomètres. On n'a pas été concertés pour cela", soupire Pierrick, présent avec ses confrères.

Pierrick exploite 17 hectares sur la zone des Mottais, où l'hôpital pourrait être implanté. © Radio France - Raphaël Aubry

Les maraîchers ont interpellé les élus de Saint-Malo agglomération. Certains se sont arrêtés échanger avec eux. "Il est légitime qu'ils s'inquiètent et qu'ils cherchent des solutions", commente Pascal Simon, maire de Saint-Guinoux et vice-président de l'agglomération, en charge des finances. La difficulté, c'est de trouver la meilleure pour assurer un service à nos concitoyens."

"Une position dans les prochains jours"

Le Président de la collectivité et maire de Saint-Malo, Gilles Lurton a salué les agriculteurs sans s'arrêter échanger avec eux. Gilles Lurton veut avancer sur ce projet sur la table depuis plus de deux ans. Désormais, c'est le Ministère de la Santé qui va trancher : "Le Comité national d'investissement de la santé prendra une position dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je ne sais pas. Il y a des solutions à trouver pour d'éventuelles compensations si de nouvelles terres agricoles doivent être prises. Ma porte est toujours ouverte pour recevoir les agriculteurs", explique Gilles Lurton.

Les maraichers mobilisés souhaitent de nouvelles discussions sur l'implantation du futur hôpital sur la zone d'aménagement concerté Atalante, près du centre aquatique de Saint-Malo. Une hypothèse écartée fin 2022 en raison de la présence de l’entreprise Goëmar, classée à risque ICPE.