Des masques à prix cassés sur les marchés sarthois : sont-ils fiables ?

Les prix sont alléchants. Quinze euros moins chers qu'en supermarchés ou en pharmacie. La direction départementale de la protection des populations (DDPP), le reconnaît elle-même, elle fait face à une nouveauté : depuis quelques semaines, sur les marchés sarthois, certains se sont mis à vendre des boîtes de masques chirurgicaux sur leurs étales.

Les prix varient entre 10 et 10,50 euros la boîte de 50, quand on les trouve à 25 euros généralement, dans les grandes surfaces ou les pharmacies. Sur le marché des Jacobins au Mans, Jean s'en amuse, "c'est de saison ! malheureusement cet été ça a bien poussé " ironise-t-il. Il y a trois semaines, Jean a senti la bonne affaire, il a troqué ses ceintures qui ne se vendent pas bien en septembre pour des masques et il l'assure, ils sont aux normes "ils viennent de Chine comme 97% des masques en France", rappelle le vendeur "tout est indiqué sur la boîte, il y a le numéro de certificat, la provenance et la date de fabrication".

Savoir lire les bonnes informations sur la boîte

Oui on peut leur faire confiance explique Véronique Quellier, chef de service concurrence, consommation répression des fraudes au sein de la DDPP de la Sarthe, mais c'est aussi au consommateur de bien regarder la boîte et d'y détecter les bonnes informations.

"La boîte doit comporter des informations comme le nom et l'adresse du fabricant, des indications comme le fait que le masque est à usage unique, la mention de la norme, si elle existe, et éventuellement, le niveau de filtration, le numéro du lot, la date jusqu'à laquelle le dispositif peut être utilisé et enfin les mises en garde d'usage comme le fait que le masque doit être jeté dans une poubelle fermée". La notice qui se trouve dans la boîte doit également être en français, ou bien le vendeur doit pouvoir vous la proposer en français.

La norme CE n'est pas obligatoire

De plus, pas d'inquiétude s'il n'y a pas inscrit la norme européenne CE nous explique l'experte : "nous pouvons trouver des masques qui ne répondent pas à cette norme européenne, mais ils sont réputés conformes à l'utilisation, pour la filtration des particules. Ils sont donc autorisés par les autorités françaises." L'inscription CE n'est donc pas obligatoire, le fabriquant doit pouvoir apporter les justificatifs qui attestent de leur conformité.

Des prix qui baissent aussi en pharmacie

Les pharmacies elles, s'interrogent tout de même : "on ne recommanderait pas d'acheter ces masques sur les marchés, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut" confie Virginie de la pharmacie des Jacobins au Mans. Elle assure que dans sa pharmacie aussi les prix viennent de baisser en début de semaine "depuis ce lundi, nos _boîtes de 50 masques sont en vente au prix de 15 euros_, alors qu'au début nous vendions la boîte à 47,50 euros, donc le prix a été divisé par trois". Ce qui s’explique par la loi de l'offre et de la demande puisque les masques, qui étaient très peu nombreux pendant le confinement étaient vendus aux pharmacies plus chers qu'aujourd'hui. Leur prix est toujours encadrés au maximum de 95 centimes par masque.

130 contrôles de masques menés par la répression des fraudes depuis le confinement

Pharmacie, supermarchés, bureaux tabac et maintenant marchés : tous ces lieux où sont vendus des masques sont contrôlés, depuis le début du confinement la répression des fraudes de la Sarthe a fait près de 130 contrôles assure la DDPP, sur des masques chirurgicaux mais aussi en tissus. Aucune sanction pour masque frauduleux, mais quelques prix trop élevés ou des notices explicatives absentes. Un contrôle a eu lieu sur un marché sarthois la semaine dernière, les masques étaient conformes.