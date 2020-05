Des masques en tissu seront distribués ce samedi 23 mai dans les quartiers Mansart et des Grésilles par l'association Actions solidaires internationales.

Des masques distribués aux étudiants et aux personnes démunies ce samedi 23 mai à Dijon

Des masques en tissu seront distribués aux plus démunis

Pour se protéger et protéger les autres durant cette période de déconfinement, l’association Actions Solidaires Internationales avec les bénévoles de la Réserve Civique distribuent des masques de protection, confectionnés par ses bénévoles et obtenus en dons auprès de la mairie de Dijon, contre l’épidémie du Covid19.

Les horaires et lieux des distributions des masques de protection

Les distribution auront lieu ce samedi 23 mai 2020 :

- de 15h00 à 15h45 : en face du restaurant universitaire Mansart, au 94 boulevard Mansart à Dijon

- de 15h45-16h30 : à la résidence internationale d’étudiants aux 4 et 6, rue Maréchal-Leclerc à Dijon

Cette distribution concerne les étudiants, des personnes démunies et vulnérables.

Qui est cette association ?

L'association ACTIONS SOLIDAIRES INTERNATIONALES de ACSOL-INTER mène des actions solidaires pour contribuer à la réduction des inégalités et pour promouvoir la solidarité entre les groupes sociaux.

Elle apporte une assistance et une aide humanitaire et réalise des actions de bienfaisance auprès des populations vulnérables du fait d’une oppression politique, ethnique, économique ou sociale, de guerre, de catastrophe, de menace écologique ou de toute autre situation d’urgence ou de sous-développement, dans le but de répondre à leurs besoins vitaux.