Des masques en tissus gratuits pour tous les habitants d'Amiens et d'Amiens Métropole

Des masques en tissus distribués gratuitement à tous les amiénois et à tous les habitants d'Amiens Métropole à la fin du confinement. C'est ce qu'annonce Brigitte Fouré, le maire de la ville dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Lors de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a détaillé sa stratégie pour empêcher une nouvelle vague de contaminations. Le président ne compte, à priori, pas imposer le port du masque à tout une chacun, mais il souhaite en faciliter l’accès. Il a ainsi indiqué qu’à partir du 11 mai, le jour du début du déconfinement et « lien avec les maires, l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public » pour se protéger du Covid-19.

« L’objectif est de faire en sorte que nous puissions doter chaque amiénois d’un masque en tissus gratuitement au moment du déconfinement. A charge ensuite pour les habitants de les laver et d’en faire bon usage. Il nous reste quelques semaines pour y arriver : je ne vous cache pas que les commandes ne sont pas encore concrétisées. Nous avons pris contact avec un certain nombre d’entreprises locales, d’associations et même de bénévoles qui se sont manifestés pour nous aider. Je ne peux pas encore vous dire quel sera le coût de cette mesure, mais il a été convenu avec Alain Gest, le président d’Amiens Métropole, que l’agglomération prenne en charge 50% du coût puisque la mesure sera appliquée à l’ensemble des communes d’Amiens Métropole. »

Lundi soir, Emmanuel Macron a également annoncé que les festivals et rassemblements de masse seraient interdits au moins jusqu'à la mi-juillet. Brigitte Fouré annonce donc le report du festival d'arts de la rue "La rue et à Amiens" prévu du 12 au 14 juin et des manifestations prévues dans le cadre des 800 ans de la cathédral. Le son et lumière Chroma, d'habitude projeté à partir de la mi-juin sur la cathédrale, sera lui aussi décalé.

