Des masques non homologués auraient-ils entraîné des contaminations de personnels au CHRU de Nancy ?

La direction du CHRU de Nancy aurait-elle mis en danger des personnels soignants en distribuant des masques FFP2 non homologués ? L'accusation est portée par le syndicat Force Ouvrière. La direction confirme la présence de masques non homologués l'été dernier mais elle l'assure : les lots incriminés ont fait l'objet d'un rappel immédiat et n'ont pas été utilisés.

"Ces masques ont été distribués par erreur au mois de juillet mais une action avait déjà été faite pour qu'ils soient retournés au magasin et pas utilisés par les services", explique le docteur Fromentin, responsable du département d'hygiène et de prévention du risque infectieux au CHRU. "En tout état de cause, ça ne pose pas énormément de problème, il n'y avait de risque à utiliser ces masques de type FFP2. Il pouvait y avoir un défaut d'adaptation morphologique de ces masques. On ne peut pas faire le lien entre l'augmentation de cas professionnels [NDLR : de covid] qu'on a au CHU et ce type de masque. Et on ne les a pas vus utilisés dans les services de soin."

On ne peut pas faire le lien entre l'augmentation de cas professionnels [NDLR : de covid] qu'on a au CHU et ce type de masque - Le Dr Fromentin

On se pose la question des dires de la direction - Cyril Mahier, délégué FO

Le syndicat FO, lui maintient que l'information n'est pas parvenue à certains services et que les masques en question ont été utilisés. Ce manque de vigilance a entraîné, selon FO, la contamination d'agents du centre hospitalier. "Depuis le mois de juillet, il y a eu une distribution. Ils ont fait des rappels plus ou moins", indique Cyril Mahier, délégué FO au CHRU de Nancy. "Quand j'ai su qu'à Rennes, ils ont eu un cluster à cause de ces masques-là, j'ai interpelé quelques cadres qui ont vérifié. Initialement, il n'y en avait pas et en vérifiant, on en trouve. Donc on se pose la question des dires de la direction qui nous assure qu'ils ont retiré les lots tout de suite."

La question sera abordée lors d'un prochain comité d'hygiène et de sécurité.