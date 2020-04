Des masques pour Jarville : le grand défi des mamans couturières de Kaléidoscope

L'association Kaléidoscope et les infirmiers libéraux de Jarville unissent leurs forces pour fabriquer des masques, destinés aux patients vulnérables, aux soignants et bientôt aux habitants. L'objectif est d'en produire une centaine par jour. Pour cela, ils en appellent à votre solidarité.

Le bruit des machines à coudre, quelques chansons reprises en chœur et de grands éclats de rire. Voilà la petite musique, désormais quotidienne, qui se joue dans les locaux de Kaléidoscope à Jarville, près de Nancy. Comme la majorité des structures accueillant du public, l'association de quartier a fermé ses portes à la mi-mars, confinement oblige. Mais la directrice Fabienne Travaglia n'aime pas rester les bras croisés : face à la pénurie de masques, elle a décidé de se mobiliser.

"On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose"

Fidèle à ses missions de lien social, d'animation, de responsabilisation et d'entraide, l'association s'est donc lancée un nouveau défi solidaire. En concertation avec les deux autres salariées Charlotte et Sarah, le projet est lancé en deux temps trois mouvements. "Passée la sidération des deux premières semaines, on s’est dit qu’il fallait que l’on fasse quelque chose, raconte Fabienne Travaglia.

Comme un atelier couture devait être mis en place avec quelques mamans avant le confinement, on s’est dit que ce serait bien de confectionner des masques.

Cela fait donc deux semaines, jour pour jour, que l'association a rouvert ses portes pour son nouvel atelier couture. En plus des trois salariées, quatre mamans du quartier ainsi que trois bénévoles sont parties prenantes. Nassima, Jennifer, Maimouna, Nabila, Noëlle, Patricia et Francine : elles ont toutes une mission spécifique dans ce processus de confection. "Nous nous sommes réparties les tâches en fonction de nos compétences : certaines coupent le tissu, d’autres assemblent les différentes couches, et d’autres cousent les masques", poursuit-elle.

Pour coudre dans les règles de l'art, l'association peut compter sur le talent des mamans mais aussi sur les tutoriels de l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Les règles de distanciation sont également respectées : chaque bénévole est à son poste, éloignée des autres tables de travail. Le matériel utilisé est également désinfecté tous les soirs.

Des masques pour les patients, les infirmiers et les bénévoles de Jarville

Pour l'instant, les volontaires parviennent à fabriquer entre 50 et 70 masques par jour. L'objectif est d'en produire une centaine chaque après-midi. "Dans un premier temps, nous avons utilisé le tissu que nous avions déjà acheté avant le confinement pour l’atelier couture, détaille la directrice. Nous en avons ensuite acheté (surtout du molleton) et récupéré chacune dans notre entourage. Nous avons également acheté trois machines à coudre, nous en avons reçu deux sous forme de dons et les bénévoles ont également amené les leurs."

Que vont devenir ces masques en tissus ? "Après des échanges avec l’équipe d’infirmiers de la ville et la municipalité, nous avons décidé de les distribuer dans un premier temps aux patients vulnérables des cabinets de soins de Jarville ainsi qu'aux bénévoles qui interviennent auprès de la population pour distribuer des colis alimentaires ou encore faire des courses aux personnes âgées, explique la responsable. Les autres seront ensuite distribués à la population avec une notice d’utilisation. Ce sera sous forme de pictogrammes et de courtes explications que nous allons essayer de traduire en plusieurs langues."

Les bons gestes grâce aux infirmiers

Avec l'aide des infirmiers libéraux de la commune, des flyers seront distribués au plus grand nombre avec des symboles universels accessibles aux 23 nationalités du quartier de la Californie : comment porter son masque en toute sécurité et quels sont les bons gestes à adopter pour éviter d'être contaminés et de contaminer les autres. "Au début de l'épidémie, nous nous sommes regroupés avec les autres infirmiers libéraux de Jarville, explique Olivier Babel, membre de l'ESP, l’Équipe de soins primaires, structure qui regroupe huit professionnels de la commune. Nous avons monté une tournée spécifique des patients Covid à domicile. Nous avons lancé dans la foulée une campagne d'affichage dans les immeubles et les HLM pour rappeler aux habitants d'être vigilants dans leur quotidien : les clanches de portes, les interrupteurs, les boutons d'ascenseurs, etc. Nous avons également lancé un appel aux dons de matériels de protection pour nos patients et nos collègues."

Affiche de prévention pour adopter les bons gestes et limiter la propagation du coronavirus dans les quartiers de Jarville. -

Aujourd'hui, Olivier Babel veut garder une longueur d'avance sur les autorités. État, régions, départements, communes : "ils sont nombreux à promettre des masques pour tous au moment du déconfinement, mais rien n'assure que ces promesses seront tenues dans les temps. Alors, pour éviter des trous dans l'approvisionnement, nous avons cherché une solution pour faire fabriquer des masques et c'est là qu'on a rencontré les mamans couturières de Kaléidoscope," sourit Olivier Babel.

Désormais, notre travail, c'est de les aider en collectant du matériel, du tissu, des machines à coudre, et des protocoles.

"On leur fournit également des produits de protection comme du gel hydro-alcoolique pour travailler dans de bonnes conditions."

Ce lundi, deux infirmiers ont apporté tissu, gel hydro-alcoolique, gants et masques pour que les mamans bénévoles travaillent dans de bonnes conditions - Charlotte Lorrain

Besoin de votre aide

Maintenant, les infirmiers et les mamans de Kaléidoscope ont besoin de soutien. Si vous retrouvez dans votre tiroir, quelques élastiques, du fil, du tissu ou du molleton, n'hésitez pas : l'association sera ravie de les utiliser pour la bonne cause. Les bénévoles en appellent également à la solidarité d'un pressing local pour emballer les masques dans un petit sachet plastique spécifique. Enfin, si vous êtes couturier ou couturière amateurs et que vous souhaitez donner un coup de main, c'est possible depuis chez vous. Pour tout cela, vous pouvez aller sur la page de Solidarité Libéraux ou bien contacter le 06 81 07 92 68. Vous pouvez également joindre les mamans couturières de Kaléidoscope sur leur compte Facebook.

"Ce projet a été lancé de la même manière que tous les projets menés à Kaléidoscope : nous avons identifié un besoin, un manque, et nous essayons d’y répondre, conclut Fabienne Travaglia.