Des "massages magiques" pour les enfants malades du CHU de Grenoble

À l'espace Arc-en-ciel de l'hôpital de Grenoble, ce jeudi 2 mars, une formation d'un genre nouveau est en cours sous des lumières tamisées. Une vingtaine de soignantes (infirmières, éducatrices, aides-soignantes) sont assises en cercle autour d'un coffre un peu spécial. "À l'intérieur on trouve des jeux de distraction, un moyen de détourner l'attention des enfants malades lors d'examens médicaux par exemple", explique Véronique Panel socio-esthéticienne.

Elle est la formatrice de l'opération "Même pas mal", un programme créé par l'association "Tout le monde contre le cancer" qui est présenté dans une dizaine d'hôpitaux pédiatriques de France.

Des "massages magiques" pour soulager le corps et l'âme

Dans cette mallette d'Ali Baba, les soignantes piochent des kaléidoscopes, des boules lumineuses, des livres. Il s'agit d'objets pour occuper l'esprit des enfants petits ou grands qui suivent des thérapies à l'hôpital. Mais dans ce coffre se cache aussi un jeu nommé "les massages magiques".

"Il est composé de cartes qui correspondent à 24 types de massages", détaille Véronique Panel. Chaque carte porte un nom de massage imaginaire comme "le cou de la girafe", "la colonie de fourmis"... Ces noms ont été choisis pour se rapprocher du monde magique, poétique et imaginaire des enfants.

"Avec ce jeu l'objectif est de rendre acteur l'enfant qui subit sa maladie", souligne la formatrice aux soignantes. Des propos confirmés par l'une d'entre elle. Solène Léonard Badard est éducatrice au CHU de Grenoble en service pédiatrique : "ils ne choisissent rien, ni leur maladie, ni le traitement, ni l'heure des piqûres ou des prises de sang... alors les soulager avec des massages et surtout par le jeu c'est un peu comme leur rendre leur place d'enfant".

Un soutien moral pour les parents

Ce jeu des "massages magiques" a été créé en 2019 par la fondation Laroche-Posay et déjà plus de 400 praticiens médicaux et paramédicaux l'utilisent. Cet outil semble plus que nécessaire pour les parents également. Rafik est le père d'une adolescente de 16 ans atteinte d'une tumeur au cerveau. Lui et sa femme ont pu assister à la formation. Selon les parents "tout ce qui peut l'aider moralement comme physiquement à combattre la maladie est un soutien extraordinaire".

Deux grosses malles ont été distribuées aux divers services pédiatriques de l'hôpital grenoblois. À l'espace Arc-en-ciel plus de 2 000 enfants sont suivis chaque année.

Le coffre "Même pas mal" se compose de nombreux outils de distraction. © Radio France - Julia Beaufils