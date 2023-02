Des médecins berrichons manifestent à Paris pour une meilleure rémunération

La colère gronde dans les cabinets médicaux. Les généralistes étaient appelés à la grève ce mardi 14 février. Les syndicats réclament l'augmentation du prix de la consultation. Ils s'opposent également à la proposition de loi Rist, qui propose de faciliter l’accès à certains paramédicaux.

Elle permettrait notamment d'obtenir un rendez-vous chez un kinésithérapeute ou encore un orthophoniste, sans un passage obligatoire par la case médecin pour avoir une ordonnance. Si la loi est adoptée, les infirmiers en "pratique avancée" (IPA) auraient également la possibilité de prescrire certains traitements.

"Chacun son métier"

Un texte auquel est fermement opposée Sylvaine Le Liboux, médecin à Valençay. La généraliste s'est joint au cortège de manifestants à Paris, cet après-midi. "Ce n'est pas une bonne idée pour les déserts médicaux, lance-t-elle d'emblée. Chacun son métier, les médecins n'ont pas fait dix ans d'études pour rien. Les infirmières sont très utiles mais pas pour faire des diagnostics et des prescriptions".

La médecin réclame également plus de moyens pour les départements ruraux. "L'Indre est déficitaire en médecins, des milliers de patients fragiles se retrouvent sans médecin traitant, regrette Sylvain Le Liboux. On n'est plus en capacité de les suivre parce qu'on manque d'assistants médicaux, d'infirmiers en pratique avancée, de secrétaires, on n'a pas les moyens d'embaucher". La généraliste espère désormais être entendue par le gouvernement.