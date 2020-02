Des médecins de l'hôpital du Bailleul en conflit avec le centre hospitalier du Mans

Le conflit grandit entre l’hôpital du Mans et l'hôpital du Bailleul, également appelé Pôle Santé Sud Sarthe et Loir (PSSL).

Des médecins du Bailleul ont décidé de démissionner de leurs fonctions au sein du groupement hospitalier de territoire, une entité qui regroupe l'ensemble des hôpitaux de la région et qui est chapeautée par l'hôpital du Mans. Comment expliquer ces tensions entre les deux établissements?

Au cœur du problème, le recrutement d'un médecin urgentiste au Bailleul

Dans un communiqué, la communauté de médecin du PSSL affirme que l'hôpital du Mans bloque le recrutement d'un médecin urgentiste et va jusqu'à parler de "veto".

La situation est particulièrement sensible car l'hôpital du Bailleul fait face à d'importantes pénuries de médecins urgentistes. Les médecins du Bailleul ne veulent plus revivre une fermeture des urgences pendant trois semaines, comme ça a été le cas en septembre-octobre dernier.

En décembre dernier, ils affirment avoir trouvé en décembre dernier la perle rare : un médecin urgentiste expérimenté. Sa candidature aurait reçu un avis favorable et "unanime", selon le communiqué de presse des médecins.

L’hôpital du Mans veut privilégier des recrutements à l'échelle du département

Mais le centre hospitalier du Mans (CHM) veut procéder autrement et garder la main sur le recrutement des médecins urgentistes pour l'ensemble du territoire. On parle d'équipe territoriale commune.

Pour le directeur du CHM, Olivier Bossard, c'est une façon de rendre la région plus attractive pour les médecins. "Si on veut être en capacité de recruter, il faut proposer des conditions de travail et une charge de travail acceptables pour les praticiens. Et on y parvient plus aisément avec une équipe territoriale qui partage les contraintes plutôt que prise isolément, établissement par établissement". Un médecin recruté de la sorte peut donc travailler en fonction de son planning pour l'hôpital du Mans, celui du Bailleul ou encore de Saint-Calais.

Un processus de recrutement perçu comme une perte d'autonomie pour les médecins de l’hôpital du Bailleul.

En Sarthe, 30% des postes d'urgentistes sont vacants.