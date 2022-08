La protection civile de la Mayenne mobilise d'importants moyens humains et matériels pour assurer la sécurité du public au V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs vont assister aux concerts à partir de ce vendredi soir et jusqu'à dimanche.

Des médecins, des infirmières et des bénévoles de la protection civile de la Mayenne au V and B Fest'

Calogero, Sexion d'Assaut, Gaëtan Roussel et plein d'autres vedettes à partir de ce vendredi soir au V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne. 75.000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche au domaine de la Maroutière, au sud de la ville. Une énorme logistique a été mise en place pour accueillir le public et les artistes et de gros moyens de sécurité et de secours sont mobilisés.

C'est d'ailleurs la première fois que la protection civile de la Mayenne intervient sur un festival aussi important dans le département. Quasiment tout le matériel de l'association est déployé sur le site explique son président Rémy Besson : "on a engagé une vingtaine de véhicules, trois ambulances dont deux chargés de faire les évacuations vers les hôpitaux. C'est un vrai défi. On va ainsi tester notre dispositif et gagner en fluidité d'intervention".

En complément de la protection civile, le dispositif Safer est déployé par les équipes du V and B Fest'. Il s'agit d'une appli de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pendant la fête.