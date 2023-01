Des médecins gardois jeudi à Paris pour manifester

Les médecins sont dans la rue ce jeudi. Le jeune collectif "Médecins pour demain" appelle à une manifestation nationale à Paris, entre le Panthéon et le ministère de la Santé, où il devrait être reçu par François Braun. Après un premier mouvement les 1er et 2 décembre, le collectif avait appelé à la fermeture des cabinets médicaux du 26 décembre au 2 janvier. La revendication centrale du collectif demeure la hausse du tarif de la consultation à 50 euros, au lieu de 25 euros actuellement, pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville écrasée par les tâches administratives au détriment du temps médical et qui n'attire plus les jeunes.

Plusieurs médecins gardois feront le voyage à Paris pour prendre part à la manifestation. C'est par exemple le cas de Julia Fidry, médecin à Arpaillargues, près d'Uzès, membre du collectif et en grève actuellement. "La consultation à 50 euros, c'est la revendication phare. Mais derrière il y a beaucoup d'autres choses. Le souhait des médecins c'est de redevenir un peu maîtres de leur métier, de pouvoir se consacrer au soin, sortir du carcan administratif. On aimerait pouvoir salarier des secrétaires, des assistantes, qui puissent part la grosse part administrative que nous exerçons chaque jour, chaque semaine. Nous aimerions pouvoir investir dans nos cabinets, agrandir nos locaux justement pour pouvoir recevoir".

