Des médecins généralistes de Drôme-Ardèche en grève manifestent à Paris

Le Parlement envisage de permettre aux patients d'accéder directement à certains paramédicaux, comme les kinés, les orthophonistes et infirmières de pratique avancée, sans consultation préalable chez un médecin traitant. Cette proposition de loi a franchi l'étape de l'Assemblée et doit être examinée ce mardi après-midi au Sénat. Tous les syndicats de médecins généralistes appellent à manifester. L'ordre des médecins a aussi annoncé participer au cortège.

Des médecins de Drôme et d'Ardèche ferment effectivement leur cabinet ce jour. Difficile de dire combien, mais certains prennent le train ce mardi matin pour rejoindre la manifestation parisienne. Ils craignent un démantèlement du rôle central du médecin traitant dans la coordination des soins. Le Dr Cindy Bougeard, qui exerce à Meyras dans le Sud Ardèche et est affiliée au syndicat MG France, travaille aujourd'hui avec une infirmière en pratique avancée mais "en exercice coordonné. Elle travaille avec moi, je lui délègue certains patients qui ont besoin de renouvellement de traitements, mais des traitements stabilisés. Là, il y a du travail d'équipe et une plus-value pour le patient. Mais on ne veut pas un accès direct, parce qu'elle est infirmière et pas médecin. Et ces infirmières aussi veulent garder un médecin en référence."

Garder le médecin traitant comme pivot du parcours de soins

Le docteur Grégoire Angelucci exerce à Portes-lès-Valence, est membre du collectif Médecins pour demain, et y voit un risque de retard de diagnostic par exemple : "le médecin généraliste est la seule profession de santé capable de parler avec un cardiologue, un chirurgien, une infirmière de terrain, un pharmacien, un kiné...on peut faire le lien avec tout le monde. Le médecin généraliste, il sait un peu de tout et rien de tout. Il est capable de faire un diagnostic transversal. C'est lui qui diagnostique les cancers, les troubles de croissance chez un enfant etc. Mais ce temps médical, on ne l'a plus, on continue de nous charger de tâches administratives. Et avec cette délégation de soins, le diagnostic et la prescription vont être délégués à d'autres professions de santé, qui n'ont pas ces compétences."

A cette proposition de loi contestée, s'ajoute une gronde autour du tarif de la consultation. L'Assurance maladie propose une hausse de 1,50 euros (la consultation de base passerait de 25 à 26,50 euros). Le syndicat MG France demande 30 euros, et des tarifs différenciés aussi pour les consultations plus complexes. Les négociations se terminent dans deux semaines.

"Ce que l'on veut vraiment dire aux gens" ajoute le Dr Cindy Bougeard, "c'est qu'il faut qu'ils nous soutiennent. Notre combat, ce n'est pas gagner plus d'argent ou se libérer du temps personnel. Nous on mène ce combat pour que les patients gardent une qualité de soins et un médecin accessible."