Des médecins salariés bientôt en activité à Cherbourg

Une étape essentielle a été franchie ce vendredi dans la création du futur centre de santé de Cherbourg-en-Cotentin. Une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) a été créée pour le gérer. En clair, ce qui était un projet né à l'occasion de la campagne électorale de 2014 devrait déboucher sur le premier centre regroupant des médecins salariés dans la Manche, et ce, dès le début de l'année prochaine.

Le montant des salaires pas encore fixé

Ce centre sera situé place Louis Darinot dans le quartier des Bassins à Cherbourg-Octeville. Il a été baptisé Brès-Croizat, en mémoire de Madeleine Brès, première Française diplômée en médecine, et d'Ambroise Croizat, ministre du travail, père de la sécurité sociale. L'objectif des gestionnaires du futur centre, c'est qu'il ouvre en janvier prochain. Il regroupera 4 médecins, une infirmière, un travailleur social. Contrairement à un pôle de santé libéral, les médecins y seront salariés. Le montant de leur salaire reste d'ailleurs à définir.

Ne pas faire de la concurrence aux campagnes

Un modèle qui correspond aux attentes des actuels professionnels de santé. Chez les jeunes médecins, ils sont 2/3 à privilégier le salariat à la médecine libérale. Les promoteurs du centre ne devraient donc pas avoir trop de mal à recruter. L'ambition en tout cas, c'est de faire venir des médecins de loin. Pas question d'accepter les candidatures de docteurs exerçant déjà dans le Cotentin ce qui pourrait mettre en difficulté des communes rurales qui perdraient leurs généralistes.

Une solution pour environ 6000 patients

A terme et si tous les postes sont pourvus, ce sont environ 6000 patients qui pourront être pris en charge au centre Brès-Croizat. Une réponse au manque de médecins enregistré en centre ville, et à leur vieillissement puisque 67% des médecins du Cotentin on plus de 55 ans et partiront bientôt en retraite. Le centre sera ouvert de 8 heures à 20 heures tous les jours et le samedi jusqu'à midi. La ville de Cherbourg-en-Cotentin va investir 400 000 euros pour équiper le centre et permettre son lancement. Objectif : qu'il équilibre dès que possible son budget par les seuls consultations de patients.