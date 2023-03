Des médecins salariés, une solution inédite mise en place par la mairie de Balazé, en Ille-et-Vilaine

A Balazé, près de Vitré en Ille-et-Vilaine, cela fait pratiquement un an que la municipalité a lancé un espace santé unique dans le département : la commune salarie ses médecins ! Les consultations sont donc payées directement à la commune et le centre s'est doté d'une secrétaire médicale pour décharger les médecins des tâches administratives. Conséquence directe : trois généralistes occupent désormais le bâtiment municipal. Une véritable solution contre les déserts médicaux pour le maire de Balazé, à l'origine du projet.

Le centre de santé de Balazé est composé de trois nouveaux médecins. © Radio France - Julien Prouvoyeur

La Docteur Mélanie Roseil est la première arrivée dans l'espace santé. Devenir médecin salariée, c'était pour elle une obligation pour se lancer : "Commencer tout seul, c'est un petit peu effrayant quand même, parce qu'on a une charge de travail très importante. Souvent, dans les déserts médicaux, il n'y a pas de médecin, donc on arrive tout seul. Ici, le centre fonctionne bien, on est plusieurs et donc plus il y a du monde, plus ça attire des médecins et des patients." Un autre avantage, c'est l'assistante médicale, elle aussi employée par la mairie : "Elle gère la prise de rendez-vous, nous aide au quotidien. Sinon je ne me serais pas installée ici parce que ça m'ennuie de m'occuper des charges à côté de mon exercice médical, je préfère me consacrer à la médecine."

Un atout pour la commune mais aussi tout le territoire

Ce centre de santé était un véritable enjeu pour Stéphane Douabin, le maire de Balazé, car ça faisait des années qu'il n'y avait plus de médecins sur la commune. "Très rapidement, les créneaux se sont bien remplis, ajoute l'élu. Dans un premier temps, nous avons privilégié la patientèle aux gens de Balazé, mais très rapidement, on a élargi aux communes voisines et ça rend service dans tout le territoire. Aujourd'hui, sur les 45 communes de la communauté de Vitré, il y a de la patientèle de 23 communes."

Et ce fonctionnement a même fait des émules chez ses voisins ajoute le maire "Nous avons eu des appels de maires pour savoir comment nous avons opéré. On espère que ça prendra forme ailleurs !" Le maire de Balazé se laisse encore un an avant de voir ce projet être à l'équilibre du côté financier.