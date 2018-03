Saint-Pierre-d'Oléron, France

"Ces consultations avancées se déroulent sur le site de Saint-Pierre d'Oléron de la même manière que si elles étaient mises en oeuvre à Rochefort avec les mêmes moyens nécessaires à une première consultation" résume Pierrick Dieumegard, directeur du centre hospitalier de Rochefort. Ce mercredi 21 mars, il a signé la convention de partenariat avec son homologue oléronais, Jean-François Richard.

Des vies sauvées grâce à ce système

Le directeur du centre de Saint-Pierre d'Oléron explique l'importance de ces consultations avancées : _"_certains spécialistes qui sont venus jusqu'ici ont pu sauver des vies lors de ces consultations, c'est à dire qu'ils ont pu déceler certains symptômes annonciateurs d'une maladie et on peut supposer que s'il n'y avait pas eu cette consultation sur place, et bien il aurait été trop tard". Le docteur Khaled Haidar, l'un des deux chirurgiens engagé dans le projet, confirme cette analyse : "on sait très bien qu'à certaines périodes de l'année, le déplacement est compliqué et donc il est craint. Certaines personnes retardent leur prise en charge médicale à cause de cela, donc ne viennent que les gens qui sont à un stade critique. En avançant vers eux, on pourra donc les recevoir plus facilement".

La sixième spécialité à être mise en place

Après des services d'orthopédie, de pneumologie, d'urologie, d'ORL et de gynécologie obstrétique (arrêté en 2017 faute de moyens), celui de chirurgie viscérale, générale et digestive est le sixième à se mettre en place entre le centre hospitalier de Rochefort et l'hôpital local de Saint-Pierre d'Oléron. Une bonne nouvelle pour le maire de la commune, Christophe Sueur : "Ces consultations avancées permettent de maintenir notre existence médicale et notre identité insulaire. On a aussi une population vieillissante, donc elles apportent un confort et une santé publique nécessaire pour un territoire comme l'île d'Oléron".

À partir du 6 avril prochain, les deux chirurgiens se rendront chacun un vendredi par mois à Saint-Pierre d'Oléron. Les réservations pourront se faire par téléphone auprès des secrétariats des deux hôpitaux concernés. Les habitants de l'île, comme Claudette, soulignent l'importance de ce partenariat : "c'est vraiment indispensable. Mon mari est à l'EHPAD à Saint-Pierre d'Oléron et moi je ne conduis plus. _Je ne sais pas comment je ferai sans ces consultations_".