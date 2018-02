Sully-sur-Loire, France

Les centres médico-psychologiques (CMP), ce sont ces structures d'accueil décentralisées, qui dépendent de l'hôpital psychiatrique Georges Daumezon à Fleury-les-Aubrais, il y en a une vingtaine dans le Loiret. C'est là où ont lieu les premiers entretiens avec les personnes en souffrance psychique ou mentale, avant une éventuelle hospitalisation, c'est là aussi où viennent parfois les personnes condamnées par la justice à une obligation de soins.

2 jours par semaine pour 414 patients...

La direction de l'hôpital psychiatrique veut réduire le CMP de Sully à 2 jours d'ouverture par semaine, alors que 414 patients sont actuellement suivis - dont certains viennent jusqu'à trois fois par semaine... Une décision aberrante pour Ludivine Brunet, elle est aide-soignante à l'hôpital de Sully qui travaille beaucoup avec le CMP : "2 jours par semaine avec une file active de 414 patients, c'est impossible ! Beaucoup d'entre eux n'auront pas la possibilité de se déplacer sur Châteauneuf-sur-Loire ou sur Gien, faute de transports, et sachant que les taxis ne sont plus remboursés !" Ludivine Brunet souligne l'utilité des CMP "pour prévenir la délinquance, pour accompagner les personnes âgées qui ont des troubles du comportement" ; elle craint aussi pour les conséquences, à terme, pour l'hôpital de Sully lui-même - son interview est à écouter ci-dessous :

Après Sully, le CMP de Meung-sur-Loire sur la sellette

Ce projet pose aussi la question plus globale du devenir des structures médicales de proximité. Car selon la CGT, le CMP de Meung-sur-Loire serait également menacé à plus ou moins court terme, et ceux de Fleury-les-Aubrais et de Saran pourraient fusionner. "Les centres médico-psychologiques sont indispensables, surtout en zone rurale, souligne Sylvie Bertuit, secrétaire générale de la CGT à l'hôpital Georges Daumezon. Cela permet d'éviter des hospitalisations. Fermer les CMP, c'est un non-sens, car on s'éloigne de ces populations qui ont besoin de rencontrer des professionnels spécialisés et on désertifie certaines zones qui ont besoin de cet accompagnement psychologique." Des arguments à découvrir ici :

Le syndicat a distribué des tracts et fait signer des pétitions hier sur le marché de Sully-sur-Loire. Le centre médico-psychologique de Sully emploie 4 infirmiers, ils seraient mutés à Châteauneuf-sur-Loire ou à St Denis-de-l'Hôtel.