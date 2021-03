Coronavirus : des mesures de freinage annoncées dans le Rhône alors que la situation se dégrade dans la Loire

Le département du Rhône pourrait passer sous mesures de freinage renforcées. Tout comme l'Aube et la Nièvre. Les indicateurs ne sont pas bons. Et d'ici quelques semaines, la Loire pourrait également être concernée par cette nouvelle forme de confinement si la situation se dégrade encore.

Le taux d'incidence dans la Loire atteint désormais les 284 pour 100.000 habitants. Loin derrière les records à plus de 1000 de l'automne dernier. Mais la courbe est ascendante. C'est 100 cas de plus pour 100.000 habitants que la semaine dernière. Et le taux dépasse les 400 dans la tranche 30 à 39 ans.

Autre signe d’inquiétude : la dégradation de la situation dans la Rhône. Et comme le regrettait une responsable du secteur événementiel à Saint-Étienne il y a quelques mois : le Covid prend le TER tous les jours sur la ligne Sainté-Lyon. Effectivement, à l'automne dernier, l’épidémie était très virulente dans le Rhône avant de s'étendre dans la Loire via la vallée du Gier.

Enfin les données hospitalières sont importantes : 380 personnes hospitalisées actuellement dans la Loire dont 54 en réanimation. C'est beaucoup moins que cet automne, mais pour le moment pas de déprogrammation des interventions chirurgicales dans le département. Ces patients doivent donc être accueillis en plus de tous les autres.