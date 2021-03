Des milliers de doses de vaccins envoyées dans les heures qui viennent pour les Alpes-Maritimes

L'annonce est tombée ce jeudi en début d'après-midi. Le département des Alpes-Maritimes va recevoir des milliers de doses supplémentaires de vaccin pour une vaccination massive ce week-end. 12 000 flacons vont par exemple abonder les vaccinodromes de la métropole niçoise. "Nous allons pratiquer un marathon de la vaccination" a expliqué Christian Estrosi, président de la métropole de Nice-Côte-d'Azur lors d'une conférence de presse. Christian Estrosi relaye ainsi, en avance, une information que le gouvernement rend public ce jeudi soir par la voix du 1er ministre Jean Castex. Le gouvernement envoie en effet des doses supplémentaires dans les régions particulièrement exposées au virus. A Antibes, on confirme également que les centres de vaccination seront ouvert samedi et dimanche et que les personnes qui attendaient seront pris en priorité, plus celles de 50 ans sans forcément justifier de facteurs de co-morbidité, car le gouvernement a levé cette barrière. A Nice, on va piocher en priorité dans les 43 000 azuréens de plus de 50 ans qui sont déjà inscrits sur la plateforme www.vaccincovid19.nice.fr Ils vont recevoir dans les heures qui viennent un SMS les invitant à se rendre dans les centres de vaccinations. Si ce n'était pas suffisant, alors serait pris ceux qui vont dés ce soir se signaler au 04 97 13 56 00. Pour la métropole niçoise, 49 communes, les lieux qui recevront ce marathon de la vaccination sont au nombre de 5 ce week-end: Palais Nikkaïa, Palais des Expositions, Théâtre de Verdure, Saint-Laurent-dur-Var et Beaulieu/Villefranche, plus deux équipes mobiles pour les vallées de la Vésubie et de la Tinée. Notez que dans le détail, les 12 000 doses supplémentaires niçoises sont composées de 4 000 Pfizer, destinées au plus de 75 ans et 8 000 d'AstraZeneca pour les plus de 50 ans. Une proportion qu'on retrouve pour les flacons destinés au reste du département.