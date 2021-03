Des milliers de doses livrées dans les Alpes Maritimes : où se faire vacciner ce week-end ?

Parmi les 13.000 doses arrivées sur le département des Alpes-Maritimes, 5.000 correspondent au sérum AstraZeneca. Ce vaccin s'adresse aux personnes de 50 - 75 ans présentant des comorbidités. 8.000 autres doses Pfizer sont arrivées pour vacciner les plus de 75 ans.

Sur Cannes

Sur Cannes de nouvelles doses sont arrivées, un tiers sont des vaccins AstraZeneca et 770 sont des Pfizer destinés aux plus de 75 ans. Les injections sont réalisées sur le centre du Palais des Festival de Cannes et de la Victoire du lundi au samedi de 8h30 à 17h30. Les pré-inscriptions se font au 04.97.06.40.06.

Sur Antibes

Sur Antibes même chose, l'accélération de la vaccination va démarrer dès ce samedi 6 mars 2021. 600 habitants seront vaccinés par jour dans la maison des associations jusqu'à 21 heures. Le Maire d'Antibes, Jean Leonetti, l'assure "tous les plus de 75 ans seront vaccinés contre la Covid au 15 avril 2021". Ce vendredi 5 mars, la Mairie a reçu 1.200 doses des vaccins contre le coronavirus : 738 Pfizer, 500 Astrazeneca.

Sur la Trinité

Dès le samedi 6 mars, 130 personnes par jour vont recevoir la piqûre contre la Covid. Le centre est installé dans le CCAS de la Trinité et il sera ouvert ce samedi 6 mars de 8 heures 30 à 19 heures. Les personnes de 50/75 ans comportant des comorbidités et les plus de 75 ans peuvent s'inscrire sur le site.

Sur la ville de Nice

Enfin chez les Niçois quatre centres de vaccination disponibles, celui du Palais Nikaïa ou des Expositions, le Théâtre de Verdure et au 10 rue Hancy.

Sur Menton

La ville de Menton continue la vaccination des plus de 75 ans avec le vaccin Pfizer. Le centre de vaccination se situe au 8 Promenade de la Mer, 06500 Menton. Les préinscriptions se font au 04.89.81.52.04.