Des milliers de manifestants rassemblés à Oloron-Sainte-Marie en soutien aux urgences de l'hôpital

Mobilisation massive ce mardi 10 mai au matin à Oloron-Sainte-Marie après les annonces sur les urgences de l'hôpital. D'abord annoncées fermées pendant de longs mois, elles rouvrent finalement ce mercredi, mais dans l'incertitude la plus totale sur le maintien pérenne du service.

Ils étaient plus de 2000 à se rassembler à Oloron-Sainte-Marie ce mardi 10 mai à partir de 9h, pour alerter sur la situation des urgences de l'hôpital : membres du personnel, élus ou habitants mobilisés après les annonces successives sur la fermeture du service. Vendredi 6 mai, l'Agence Régionale de Santé avait annoncé que les urgences allaient tirer le rideau pour une durée indéterminée, au moins jusqu'à septembre, avant de rétropédaler et annoncer la réouverture du service quelques jours plus tard, pour le mercredi 11 mai.

La mobilisation a été maintenue malgré les annonces contradictoires, à l'appel notamment de la mairie. Pour permettre un rassemblement de taille, elle a libéré les agents publics de leurs obligations professionnelles en matinée pour qu'ils puissent participer au mouvement de soutien. Plusieurs villes de la communauté de communes ont imité la démarche. La mairie d'Oloron a également adapté le plan de stationnement dans la ville pour permettre le rassemblement devant la sous-préfecture.

Les manifestants se sont massés devant la sous-préfecture, certains se sont allongés au sol pour mimer la mort de l'hôpital public. Cette situation aux urgences, "c'est un abandon de territoire qui ne dit pas son nom" avait déclaré sur France Bleu Béarn Bigorre le maire d'Oloron Bernard Uthurry la veille du rassemblement.