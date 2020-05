Des millions d'euros en moins pour la Ligue contre le cancer, la Haute-Vienne et la Corrèze impactées

La Ligue contre le cancer enregistre une baisse des dons depuis le début de la crise du coronavirus et la chute pourrait atteindre, au total, 10 millions d'euros cette année. Les responsables des comités de Haute-Vienne et de Corrèze redoutent de devoir sacrifier certaines de leurs actions.

Plus de 100 ans après sa création, la Ligue contre le cancer s'inquiète pour l'avenir de ses comités départementaux et des actions qu'ils mènent auprès des malades. En cause : le coronavirus qui a engendré une crise sanitaire, mais aussi économique. Dans ce contexte, l'association redoute une baisse des dons de 10 millions d'euros en 2020. Une estimation basée sur les premiers mois de l'année et sur un sondage de la ligue auprès de ses donneurs réguliers*.

On est déjà sur une perte financière de 25 à 30% - Marguerite Munoz, présidente de la Ligue contre le cancer en Haute-Vienne

La situation est grave confirme le docteur Marguerite Munoz, qui préside le comité haut-viennois de la Ligue contre le cancer. Invitée de France Bleu Limousin ce mercredi, elle évoque des pertes de "25 à 30%" liées aux manifestations annulées ces derniers mois. Même son de cloche dans le comité de la Corrèze. Son président, Jean-Paul Rassion, estime pour sa part à 60.000 euros le montant des dons perdus.

Deux axes prioritaires fixés par les comités de Haute-Vienne et de Corrèze

Face à cette situation catastrophique, l'urgence est de continuer à assurer l'aide financière apportée aux malades. En Haute-Vienne l'an dernier 60.000 euros ont ainsi été attribués à des patients en difficulté, contre 50.000 en Corrèze. "C'est un coup de pouce pour régler le loyer ou l'électricité ou encore payer une aide à domicile, des aménagements du domicile ou des restes à charge sur des traitements qui ne sont pas jugés prioritaires par l'Assurance Maladie" précise Marguerite Munoz. Pour elle, comme pour son homologue corrézien, il n'est donc "pas question de faire des coupes sombres sur l'aide aux malades."

De la même manière, les deux comités continuent de mettre le paquet sur les soins de support, même si certains ont été suspendus depuis le confinement. Le soutien psychologique et les conseils diététiques se poursuivent, à distance. Pour le reste (sport adapté, soins esthétiques, ateliers divers), l'objectif est de reprendre dès que possible. "Ce sont des soins indispensables" martèle Marguerite Munoz.

Des actions risquent d'en pâtir - Jean-Paul Rassion, président de la Ligue contre le cancer en Corrèze

Dans le même temps, certaines missions de la Ligue contre le cancer se retrouvent en sommeil. C'est le cas des actions de prévention, qui sont de toute façon impossibles à mettre en oeuvre actuellement dans les établissements scolaires et les entreprises. Et s'il faut faire des choix, les subventions consacrées à la recherche risquent aussi d'être affecté, "même s'il ne faut pas l'oublier" insiste Jean-Paul Rassion.

*Les raisons de la baisse des dons

82% des donateurs interrogés sont inquiets pour leurs proches et convaincus de devoir les aider financièrement

55% sont inquiets pour eux-mêmes

51% ressentent déjà un impact négatif de la crise sur leurs finances personnelles

85% pensent que « nous rentrons dans une crise économique mondiale de grande ampleur »

60% des donateurs les plus modestes sont presque certains de ne pas pouvoir donner à la Ligue ou à d'autres associations

57% sont « dans l'attente » et ne donneront pas dans l'immédiat.

Panel « Parlons Ligue » - Echantillon de 352 donateurs sur un panel de 1 500 personnes interrogées. Enquête réalisée du 17 au 22 avril 2020.