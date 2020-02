Des morbiers au lait cru de la fromagerie Jean Perrin rappelés après des cas de salmonellose

Cléron, France

Des morbiers au lait cru de la fromagerie Jean Perrin, installée à Cléron dans le Doubs, sont retirés du marché et rappelés, à cause de plusieurs cas de salmonellose, selon le ministère de l'Agriculture. Treize personnes sont pour l'instant infectées par la même souche de salmonelle et identifiées par l'Institut Pasteur. Les investigations ont permis d'établir un lien entre ces malades et la consommation de ce morbier.

Rappel de produits

Par mesure de précaution, la fromagerie Jean Perrin rappelle ses produits commercialisés dans les supermarchés et hypermarchés dans toute la France. Ils sont identifiables par le numéro d'agrément FR 25-155-001 CE. Si vous avez ces fromages chez vous, il faut les rapporter au magasin dans lequel vous les avez achetés.

Maux de tête, fièvre et vomissements

La symptômes de la salmonellose sont des diarrhées et vomissements qui apparaissent brutalement, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête. Ils surviennent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation des produits contaminés. Si vous avez consommé ces morbiers au lait cru et que vous présentez ces symptômes, il faut consulter votre médecin traitant.

En revanche, si vous n'avez aucun symptôme dans les sept jours après la consommation du fromage, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.