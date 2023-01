Des mouettes rieuses retrouvées mortes en Moselle, l'hypothèse de la grippe aviaire "privilégiée"

La grippe aviaire pourrait être encore bien présente en Moselle. C'est ce qu'indique la préfecture, vendredi 27 janvier, dans un communiqué annonçant la mort de plusieurs oiseaux à Hagondange "et dans les communes avoisinantes", depuis le début de la semaine. Les volatiles touchés par ces décès sont des mouettes rieuses. "Des analyses sont en cours pour déterminer les causes précises de la mortalité observée à Hagondange", indique la préfecture de la Moselle, tout en précisant : "L'hypothèse d'influenza aviaire est privilégiée dans le contexte actuel de risque élevé de cette maladie sur le territoire national."

Signaler les oiseaux morts en mairie

Les services de l'État rappellent qu'il est interdit de ramasser des oiseaux sauvages "vivants ou morts" et de les transporter. Ils peuvent être porteurs de maladie et contaminer d'autres oiseaux, surtout que les mouettes rieuses vivent souvent en groupe. Le virus de l'influenza aviaire circule toujours activement en Europe, il est principalement présent dans les fientes et les eaux stagnantes avec des fientes contaminées.

"Beaucoup d'espèces sont aussi protégées", continue la préfecture de la Moselle. "Le fait de les manipuler ou de les transporter constitue une infraction à la loi." Si vous retrouvez des cadavres d'oiseaux, il faut les signaler en mairie pour permettre aux services de l'État d'intervenir.