VIDÉO - Des opérations déprogrammées dans le Gard à cause du Covid, de la grippe et de la bronchiolite

« Le vaccin n'est pas l'arme sacrée, mais elle protège des formes les plus graves du covid-19 », rappelle Claude Rolls, directeur de l'antenne gardoise de l'ARS.

Comment éviter de passer des vacances cloué au lit, à cause du coronavirus ? Le virus va encore jouer les trouble-fêtes cette année. L’épidémie continue de progresser partout en France, avec plus de 62.000 cas quotidiens de Covid détectés sur la semaine écoulée. D’où l’appel à se faire vacciner lancer, ce jeudi matin sur France Bleu Gard Lozère par le directeur de l’antenne gardoise de l’ARS. "La vaccination n’est pas l’arme sacrée, mais elle protège des formes les plus graves du Covid-19", insiste Claude Rolls.

Depuis son lancement, début octobre, la campagne de rappel vaccinal a dû mal à décoller. Seulement 2,8 millions de personnes se sont fait vacciner contre le virus. Mais à l’approche des fêtes de fin d’année, les autorités sanitaires constatent un léger rebond des piqûres. Ainsi, le nombre d’injection était-il de 52.138, les sept jours précédant le 4 décembre, contre 85.373 sur la semaine d’après.

Trois épidémies à gérer

En plus du Covid, les hôpitaux doivent faire face également à un afflux de malade touchés par la bronchiolite (dont le pic épidémique pourrait avoir été franchi) et par la grippe. Ce virus, d’ailleurs, gagne du terrain. Selon Santé Publique France, les hospitalisations ont augmenté de 117% ces derniers jours.

Cette triple épidémie met sous pression les hôpitaux, notamment dans le Gard. "La pression du Covid, de la grippe et de la bronchiolite est absolument importante, reconnaît Claude Rolls. Certains établissements sont donc obligés de déprogrammer des opérations jugées non-urgentes." L’objectif étant de libérer notamment des lits d’hospitalisation.