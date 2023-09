Des opérations déprogrammées depuis lundi à la clinique NCT+ à Saint-Cyr-sur-Loire

Depuis lundi dernier, des opérations sont déprogrammées à la clinique NCT+ Saint Gatien Alliance. Une conséquence des débrayages des personnels paramédicaux menés matin et soir à l'initiative du syndicat Force Ouvrière pour dénoncer des "cadences infernales".

Delphine Voisin est la déléguée syndicale FO au sein de cette clinique. Elle y est aussi infirmière. Elle dénonce la charge de travail au sein des vingt-cinq blocs opératoires et du service ambulatoire. Selon elle, les cadences demandées par la direction y représentent entre 160 et 180 patients par jour. Ce qui devient difficile à vivre, sans effectifs supplémentaires.

"On risque de faire des erreurs"

"Tous les jours, hors urgences, il y a des patients qui sortent de salles après 19h30. Donc ça impacte forcément le service ambulatoire qui finit en retard. Ça impacte également la salle de réveil qui finit en retard. Ça impacte également les services de soins qui récupèrent des patients en post-opératoire tard dans la soirée. Toute la chaîne est impactée et nous, on veut bien faire notre travail. On veut avoir le temps de réfléchir. On veut avoir le temps de bien nettoyer les salles et là, on va tellement vite qu'on craint pour nous et pour le patient. On risque de faire des erreurs. Ça va trop vite"."

"Si on n'a pas les effectifs, il faut ralentir les cadences opératoires"

"Les corps souffrent. Les filles sont à bout, les médecins sont tendus" poursuit-elle. "On en est à des situations qu'on n'a jamais connues. Donc là, ce n'est plus possible. On a dit stop. Au vu des effectifs en ce moment, il nous faut bien une infirmière par salle, une aide soignante pour deux salles d'opération. Si on n'a pas les effectifs, il faut ralentir les cadences opératoires".

Selon Force Ouvrière,, il manquerait dix postes d'infirmiers de bloc opératoire et cinq postes d'aides-soignants. Les débrayages vont se poursuivre si aucune solution n'est trouvée. Une nouvelle réunion de négociation est prévue lundi prochain à 9h avec la direction.