Le CHU de Toulouse en manque d'infirmiers de bloc opératoire

C'est un problème qui touche une bonne partie des structures hospitalières de France : le manque d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat. Une pénurie qui entraîne parfois des reports d'opérations dans les hôpitaux. Au CHU de Toulouse, plusieurs postes sont vacants.

Une quarantaine de postes vacants

Les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ou IBODE comme on les appelle dans le milieu médical, ont des missions bien spécifiques : ils sont souvent considérés comme la troisième main du chirurgien. Ils vérifient la conformité des dossiers médicaux, installent les champs stériles, vérifient les perfusions et les appareils qui seront utilisés pendant l'intervention. Ils donnent aussi au chirurgien les instruments dont il a besoin et servent de relais entre la zone stérile et la zone non stérile du bloc opératoire. Les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont deux ans de formation de plus que leurs collègues généralistes et donc un niveau bac +5.

Selon la direction du CHU de Toulouse il manque actuellement une quarantaine d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat le mois dernier au CHU. Pour Grégory Chakir, porte-parole du collectif Inter Blocs "collectif Inter Bloc", qui milite pour une meilleure reconnaissance de cette spécialité IBODE au CHU, cette pénurie nationale s'explique en grande partie parce que les salaires ne suivent pas : "En début de carrière, si on compare les salaires d'un infirmier en soins généraux et d'un infirmier spécialisé en blocs opératoires, avec les accords du Ségur, il y a une différence de 16 € net. A titre personnel, je gagne un peu plus de 2 000 € euros nets par mois, ce qui n'est pas très élevé après 15 ans d'expérience. C'est un métier soumis à la pression : nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il y a aussi des contraintes physiques : il faut parfois rester debout et concentré pendant 5 ou 6 heures pour certaines opérations. Quand les infirmiers de bloc opératoire se rendent compte du faible différentiel de salaire avec les collègues généralistes, ils ne restent pas : soit ils démissionnent et se reconvertissent, soit ils _passent en libéral.__"_Les organisations et syndicats d'infirmiers de bloc opératoire demandent des hausses de salaires de 300 à 400 euros bruts par mois.

Selon Grégory Chakir,ce manque d'IBODE "entraîne des reports d'interventions et c'est gravissime. Le système de soins en France est en train de s'effondrer et le bloc opératoire est directement impacté par cette dégradation de prise en charge."

3% d'opérations reportées en octobre pour des questions liées aux ressources humaines

La direction du CHU de Toulouse affirme que le phénomène est marginal : en octobre, 180 opérations ont été reportées, mais seulement 3% pour des questions de manque de personnel ou d'absentéisme : l'immense majorité des reports serait liée à l'état de santé du patient.

Pour autant, le manque d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat est une question que le CHU de Toulouse affirme prendre au sérieux selon Ornella Bruxelles-Terriat, la directrice du pôle blocs opératoires du CHU de Toulouse : "Nous arrivons en travaillant entre autre sur les plannings à faire en sorte qu'il y ait très peu de reports d'interventions." Mais l'hôpital veut faciliter le recrutement d'infirmiers de bloc en facilitant la formation d'infirmiers généralistes qui travaillent déjà au CHU. Une douzaine d'infirmiers entrent ainsi en formation chaque année. Des facilités sont aussi prévues pour les IBODES qui postulent au CHU en terme de logement et de place en crèche.