"Des oreilles pour Margot" : un cagnotte en ligne lancée pour cette petite Périgourdine née sans oreilles

Margot, une petite Périgourdine d'à peine cinq mois est née sans oreilles, sans conduit auditif, ni tympans. Aujourd'hui, ce bébé est équipé d'un appareillage "à conduction osseuse", des vibrations sont transmises aux os de son crane et sont partiellement restituées à ses oreilles internes. Même avec cette méthode, Margot est atteinte d'une surdité sévère. Pour entendre normalement, elle doit se faire opérer aux États-Unis dans les prochaines années. Cette opération, avec tous les frais que cela engage, coûte très cher : 200.000 euros. Ses parents ont décidé de se battre pour rassembler cette somme et offrir une audition normale à leur fille.

Une cagnotte en ligne lancée

En France, cette opération n'est possible qu'à l'âge de 10 ans et se concentre uniquement sur l'aspect esthétique et ne permettrait pas à Margot "d'avoir une audition normale" explique Marine, sa maman. C'est donc vers les États-unis que Pierre et Marine se tournent. Deux chirurgiens californiens se sont associés pour permettre à des enfants de trois ans atteints de cette malformation très rare de pourvoir entendre. Concrètement cette opération américaine permettrait à Margot de pouvoir à la fois bénéficier d'oreilles qui seraient visuellement "normales" et surtout de retrouver une bonne audition "naturelle" sans appareillage, mais avec un implant.

Deux voyages, un pour l'opération de chaque oreille

Cette opération est déjà très coûteuse et devra se faire en deux voyages différents. Margot devra se remettre de la première opération avant de pouvoir envisager la seconde six mois plus tard. Les séjours, de plusieurs semaines sur place, seront également très coûteux alors ses parents lancent une cagnotte en ligne pour rassembler cette somme de 200.000 euros.

Si vous souhaitez aider Marine et Pierre à financer cette opération pour leur fille vous pouvez participer à leur cagnotte en cliquant ici, et/ou en partageant le lien. Si vous souhaitez contacter Marine et Pierre pour les aider autrement, vous pouvez nous appeler au 05 53 53 82 82. Nous vous mettrons en relation avec eux.