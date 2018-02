Jura, France

Quentin est né sans oreille il y a 12 ans. Il n'a pas de conduit auditif, tout est fermé. Cette maladie se nomme aplasie bilatérale. Quentin est équipé d'un appareil auditif pour pouvoir entendre mais cet appareil est fragile et n'est pas très pratique pour faire du sport par exemple. L'adolescent a déjà été opéré en France mais les opérations ont échoué. L'objectif désormais est qu'il puisse aller se faire opérer aux Etats Unis. Des spécialistes à Los Angeles seraient capables de lui reconstruire 2 oreilles esthétiques mais aussi de lui installer un conduit auditif. Les 2 opérations coûtent 125 000 dollars. Ses parents ont donc monté une association "Quentin pour deux oreilles" . L'association a déjà collecté 20 000 euros. Quentin aime la peinture et il joue de la guitare, son rêve serait de rencontrer et pourquoi pas de jouer avec Lilian Renaud . En attendant si vous voulez aider Quentin et sa famille :

la page faccebook de la famille de Quentin

et la cagnotte en ligne leetchi

Ecoutez le père de Quentin Yann Le Goff :