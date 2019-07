Des outils en silex sans doute façonnés par Neandertal retrouvés dans le Vercors

Isère, France

Dans le Vercors, une nouvelle trace du passage de l'homme de Neandertal vient d'être découverte. Une équipe de scientifiques vient de retrouver des outils en silex dans une grotte du massif des Coulmes (Isère).

"Ça fait très plaisir, on l'espérait, dans les autres grottes ils ont trouvé des outils préhistoriques, pourquoi pas nous ?", Anne Marie Moigne, cheffe du projet et maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris

Une équipe de fouille venue du site de Tautavel dans les Pyrénées-Orientales travaille depuis deux ans sur une grotte de deux mètres de haut, un mètre de large et 40 mètres de profondeur. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille : la présence d'une soixantaine de carcasses de cerfs datées scientifiquement à 50.000 ans avant notre ère.

"Nous nous sommes dit qu'il y avait bien une raison à leur présence en nombre dans une si petite grotte, explique Anne Marie Moigne, cheffe du projet et maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris. "Et là et là ! Nous avons trouvé des outils".

Reste aujourd'hui à affirmer scientifiquement qu'il s'agit bien de silex façonnés par l'homme de Neandertal. "Mais sa présence est prouvée dans les sites alentours", tente prudemment Anne-Marie Moigne. Et d'ajouter : "Ça fait très plaisir, on l'espérait, dans les autres grottes ils ont trouvé des outils préhistoriques, pourquoi pas nous ?"

Les fragments de silex seront examinés pendant deux ans par les équipes d'Anne-Marie Moigne. © Radio France - Lila Lefebvre

Les quatre silex et les 60 carcasses vont maintenant être étudiés pendant deux ans dans un laboratoire à Tautavel, avant d'être restitués au muséum de Grenoble.