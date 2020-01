Des panneaux devant les écoles de Brive pour inciter à ne pas fumer

Brive-la-Gaillarde, France

La Ligue contre le cancer de la Corrèze et la municipalité de Brive militent pour des espaces sans tabac devant les écoles de la ville et aux aires publiques de jeux pour enfants. Après avoir signé une convention en ce sens, l'heure est à l'action entre les deux parties. Cela consiste principalement à installation des panneaux sur les portails des établissements scolaires pour inviter tout le monde à ne pas fumer à cet endroit là.

"On n'est pas là pour faire la morale, simplement là pour essayer de protéger les enfants"

La volonté collective est de protéger la santé des enfants et de ne pas les habituer à être en contact avec le tabac. " On n'est pas là pour faire la morale, simplement là pour essayer de protéger les enfants " pose Françoise Mourigeau, administratrice à la Ligue contre le cancer en Corrèze. " L'ambition est de dénormaliser l'usage du tabac. Si les enfants ne voient pas les adultes fumer devant la porte de l'école, peut-être penseront-ils que ce n'est pas un geste d'adulte d'avoir une cigarette à la main. Cela permet aussi d'éliminer l'exposition des enfants au tabagisme passif et de préserver la pollution des mégots ".

78.000 décès liés au tabac chaque année en France

Les mégots ? Ils sont un vrai fléau aux yeux d'un papa rencontré devant les grilles de l'école maternelle Saint-Germain. " Bien souvent, les enfants ont l'image des parents qui mettent ça à la bouche et font pareil, sauf qu'eux les ramassent par terre. Ce n'est pas propre. Et je ne parle même pas de la nocivité du filtre d'un mégot, que je ne connais sincèrement pas ". Les écoles et les aires publiques de jeux ne sont pas ciblées au hasard. " Justement parce qu'on touche des enfants en bas âge, c'est celui où on peut vraiment donner des habitudes " ajoute Valérie Taurisson, maire adjointe en charge de l'enseignement à la ville de Brive. " Il est parfois déjà tard pour des jeunes qui sont au collège puis au lycée " reprend Françoise Mourigeau, qui évoque notamment le cas de Tulle où des panneaux de ce genre sont déjà installés depuis 2017. " On s'est rendu compte que les parents ne fumaient plus, ou très peu, devant les écoles. Et que les mégots ont quasiment disparu ". Pour cette déclinaison d'une opération menée au niveau national, la Ligue contre le cancer de Corrèze aimerait, à terme, étendre ce dispositif à toutes les écoles du département. Elle rappelle que chaque année en France, 78.000 décès sont liés au tabac dont 47.000 par divers cancers.