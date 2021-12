Trois espaces extérieurs deviennent non-fumeurs en Dordogne. Les mairies de Champcevinel et de Coulounieix-Chamiers viennent de prendre des arrêtés en lien avec la Ligue contre le cancer en Dordogne. Six autres mairies vont suivre.

Des parcs et une halle deviennent non fumeur en Dordogne

C'est une petite pancarte verte vissée sur l'une des poutres de la halle de Champcevinel : espace sans tabac. La mairie de Champcevinel a été la première de Dordogne a prendre un arrêté pour interdire la cigarette dans un espace extérieur. L'arrêté a été pris en lien avec la ligue contre le cancer de Dordogne qui est en train de contacter les 24 mairies où l'association a des implantations.

Six autres mairies de Dordogne vont instaurer des espaces sans-tabac

Champcevinel a été la première à inaugurer cet espace sans tabac, Coulounieix-Chamiers a suivi avec deux espaces sans tabac dans des parcs et espace de plein air : l'arboretum Simone Veil et la plaine des Crouchaux. Selon nos informations, six autres mairies de Dordogne ont également accepté de mettre en place des espaces sans tabac, on doit connaître leurs noms au cours du mois de janvier.

Selon la ligue contre le cancer, 73.000 décès sont liés au tabagisme en France chaque année dont environ 44.000 des suites de cancer.

