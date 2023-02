Des parents d'enfants handicapés se lancent dans un projet d'habitat participatif et inclusif à Surgères

C'est un couple originaire de la région parisienne qui porte le projet d'un habitat participatif et inclusif à Surgères en Charente-Maritime. Marie-Françoise et Pascal sont les parents de deux jeunes femmes handicapées. Camille, 31 ans, est autiste et Céline, 27 ans, est atteinte d'une maladie rare, une hémiplégie alternante, un handicap moteur. Marie-Françoise et Pascal souhaitent une vie plus épanouissante pour leurs enfants devenus adultes et ça passe par une plus grande mixité au sein même de leur cadre de vie.

Marie-Françoise et Pascal ont déjà déposer le permis de construire et ont sorti les plans du projet "Les Moulinettes en ville" - Catherine Berchadsky

"Les Moulinettes en ville" : pour plus de mixité avec la population

Le projet baptisé " Les Moulinettes en ville " est un projet immobilier qui vise à regrouper les familles et leurs enfants handicapés dans des logements individuels pour plus d'autonomie. Le permis de construire a été déposé, il prévoit au total 1300 mètres carrés de lieus de vie sur une ancienne écurie "la maison Clergeau" à Surgères. Il a obtenu l'agrément "habitat inclusif " pour cinq jeunes adultes handicapés, ce qui sous-entend 7500 euros d'aide par jeune et par an.. Au-delà des logements pour les familles, le site proposera également six logements étudiants ouverts à la location et des espaces partagés avec des associations ou avec des voisins, pour accueillir des ateliers d'art plastique, un Dojo, ou encore un espace bien-être et santé. "Le partage des lieux et des espaces, c'est vraiment le fondement cette inclusion parce que ce sont des personnes qui ont du mal à fréquenter des lieux à l'extérieur" explique Marie-Françoise.

Camille et Céline font connaissance avec le site qui accueillera à l'horizon 2024 leur nouveau lieu de vie © Radio France - Catherine Berchadsky

Trois familles adhèrent déjà au projet

Le projet est en bonne voie, trois familles, toutes originaires de la région Île-de-France, ont déjà dit oui. Reste à trouver une quatrième famille, pour pouvoir donner le coup d'envoi des travaux. Un projet ambitieux de près de 3 millions d'euros. Des réunions publiques sous forme de portes ouvertes ont été organisées sur place pour présenter le projet notamment aux habitants du quartier. Si un quatrième acquéreur se fait connaître rapidement, les travaux pourront débuter pour une livraison espérée en 2024. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur le site internet des Moulinettes en ville.

