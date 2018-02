Marseille, France

Son message sur Facebook a été partagé par plus de 36 500 internautes en quelques jours. Magali Martin a accouché le 27 janvier d'un petit Zacharie, né à 34 semaines. Après 9 jours passés à l'hôpital nord de Marseille, cette Corse de 33 ans a du faire sa valise et laisser son bébé prématuré. Depuis plusieurs semaines, l'établissement ne peut plus louer la douzaine de studios aux parents des enfants prématurés. "Un hôpital n'a pas le droit d'être en direct avec des patients sur une question d’hôtellerie, explique Magali Guerder, directrice de l’hôpital nord de Marseille. Mais la solution serait de trouver une association qui ferait le filtre".

Je me suis sentie abandonnée. On ne m'a rien proposé" - Magali Martin, maman d'un bébé prématuré

Des allers retours entre Marseille et Salon

En attendant, les parents des "prémas" doivent se débrouiller. "Moi, on m'a dit qu'il fallait que je quitte ma chambre, raconte Magali Martin. Je me suis sentie abandonnée. Rien n'était prévu. On ne m'a rien proposé". Magali a finalement préférer rentrer tous les soirs à Salon de Provence ou vivent ses parents. Mais cette maman ne veut pas en rester là. Elle a alerté ses amis sur Facebook et son appel a eu un franc succés. "Je ne m'attendais pas à ça, dit-elle. Ca prouve que ça concerne beaucoup de monde, et pas seulement à Marseille."

Un accord bientôt trouvé avec une association

L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille reconnaît que l'offre hôtelière à proximité de l'hôpital Nord "est malheureusement peu développée". Un partenariat avec l'association "Hôtel du Nord" existe déjà pour proposer aux parents des chambres chez l'habitat. Pour pouvoir à nouveau louer les studios prévus à l'origine pour les étudiants infirmières, un accord pourrait être trouvée avec une association très prochainement. "C'est une question de petites semaines" dit la directrice.