"Des patients vont mourir aux urgences" prévient le personnel de l'hôpital Saint-Julien en grève à Rouen

Après une année difficile et deux clusters à l'hôpital, le personnel du site de Saint-Julien espérait souffler un peu cet été. Mais le 30 juin dernier, la direction du CHU de Rouen dont dépend l'établissement a douché leurs espoirs. A partir du 12 juillet, il ne restera plus que 20 lits disponibles dans une seule des deux unités de médecine aiguë gériatrique. "On est passé de 60 lits à 20 lits en même pas un an" précise Sarah Lebrun, aide-soignante depuis 5 ans à Saint-Julien. La faute à une pénurie de personnel, médecin, infirmier, aide-soignant, dans les maisons de retraite et les services de soins de longue durée qui dépendent du CHU. Le personnel de Saint-Julien va devoir "boucher les trous" dans ces services désertés à cause des congés, des arrêts maladie et de la difficulté à recruter du personnel en médecine gériatrique. Les conditions de travail et de prise en charge des patients rebuteraient les jeunes diplômés expliquent les plus anciens.

Le problème, c'est que les entrées aux urgences de ralentissent pas l'été, affirment les grévistes. Et la crainte d'une quatrième vague et d'une canicule n'apaisent pas les esprits. Car avec seulement 20 lits, il n'y en aura pas pour tout le monde. "Ceux qui sont stabilisés rentreront chez eux, et les plus lourds resteront sur un brancard et ils mourront aux urgences" prédit Émilie Ridel, aide-soignante depuis 20 ans sur le site. Le personne craint surtout que cette fermeture, provisoire selon la direction, dure après l'été. Les agents redéployés sur d'autres sites ignorent s'ils retrouveront leur poste à Saint-Julien en septembre. "On a peur que le service en rouvre pas" confie Émilie.