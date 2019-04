Des perruques mieux remboursées : la Ligue contre le cancer de la Vienne salue une avancée importante

Poitiers, France

"Ni un luxe, ni une coquetterie" : certaines perruques destinées aux femmes atteintes de cancer vont être mieux remboursées à partir du mardi 2 avril. Les perruques en fibres synthétiques seront prises en charge par l'Assurance Maladie à hauteur de 350 euros, contre 125 euros auparavant.

C'est vrai que lorsqu'on ne peut pas se permettre cet achat, c'est terrible ! Avoir une bonne image de soi, ça nous rend plus forte !

Atteinte d'un cancer du sein, Jocelyne a subi de lourds traitements (chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie) et les effets secondaires qui vont avec. "Les médecins m'avaient prévenu de la perte de mes cheveux mais quand ça arrive et qu'on touche ses cheveux qui restent dans la main, c'est bizarre et donc pouvoir palier à ce problème c'est une bonne chose."

Dès les premières séances de chimiothérapie, Jocelyne a préféré se raser la tête et acheter une prothèse capillaire couleur blond cendré à 350 euros dont 125 euros pris en charge par la Sécurité sociale. "Avoir une bonne image de soi, c'est important quand on est affaiblit physiquement et moralement. Je me sens mieux comme ça."

"C'était une demande de la Ligue contre le Cancer pour une certaine égalité des chances devant la maladie"

"L'image de soi-même est très important pour la guérison", explique le docteur Philippe Chartier, président de la Ligue contre le Cancer de la Vienne. "Ces prothèses capillaires permettent d'aider à supporter les traitements lourds et leurs effets secondaires."

"C'était une double peine car certains patients sans argent étaient obligés de porter des turbants à 20 ou 30 euros au lieu de porter de vraies prothèses capillaires et ça, c'était une inégalité."

Pour le docteur Chartier, "l'important c'est de passer inaperçu dans la rue, dans leur famille, devant les commerçants, dans le bus, ces perruques permettent d'épargner aux patients ce regard pesant qui les marque vis-à-vis de leur pathologie."

La Ligue regrette le déremboursement des prothèses en cheveux naturels

Seul bémol pour la Ligue contre le Cancer, ce remboursement à hauteur de 350 euros ne concerne pas toutes les perruques et cache une nouvelle inégalité. Les prothèses en cheveux naturels sont désormais exclues de toute prise en charge par l'Assurance maladie et donc par les complémentaires santé. Or selon la Ligue, ces perruques beaucoup plus chères sont souvent plébiscitées par les jeunes femmes et les adolescentes aux cheveux longs, "très vulnérables à l'image sociale du cancer, [elles] devront payer intégralement leur prothèse en cheveux naturels ou y renoncer."

Pour ces patients dans l'incapacité financière d'acquérir ce type de prothèses capillaires, la Ligue contre le cancer propose un accompagnement matériel. En 2018, douze malades ont ainsi reçu une aide financière pour acheter ces perruques.