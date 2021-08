Des personnes vaccinées dans le cortège contre le pass sanitaire au Mans

La mobilisation contre le pass sanitaire est en repli, samedi 21 août 2021, au Mans (Sarthe). Un peu plus de 500 personnes ont défilé, contre un millier la semaine précédente. Parmi les manifestants et certains slogans anti-vaccin contre le Covid, se trouvaient aussi des personnes vaccinées.

"Je suis vacciné mais je ne manifeste pas que pour moi." C'est ce qu'avance Geoffrey, alors que le cortège remonte depuis la place du marché de Pontlieue vers le centre-ville du Mans, samedi 21 août 2021.

Le pass sanitaire est étendu à plusieurs lieux recevant du public depuis près de deux semaines. Et ce papa de 46 ans s'est fait vacciner pour pouvoir emmener sa fille à la piscine : "D'une façon générale, ce n'est pas normal qu'on nous dise que ce n'est pas possible de faire nos courses à tel endroit, d'aller à la piscine ici, d'aller au cinéma parce que vous n'êtes pas vaccinés."

"Ce n'est pas normal"

C'est la première fois qu'il se rend à la manifestation, qui en est à son sixième samedi consécutif. La participation est en baisse par rapport aux semaines précédentes, puisqu'un peu plus de 500 personnes ont défilé. Ils étaient plus d'un millier la semaine passée au Mans.

Bruno aussi a accès à son pass sanitaire. Mais il ne veut pas l'utiliser et il "soutien(t) ceux qui ne veulent pas se faire vacciner". Lui l'a fait en mai pour des raisons de santé mais pas question de profiter des lieux soumis au pass sanitaire : "Je reviens de vacances avec mes enfants, qui ne sont pas vaccinés, ils ne veulent pas, et nous n'avons même pas pu faire un restaurant. On a tout pris à emporter." Il est présent depuis le début de la mobilisation.

Nous ne sommes pas contre les personnes vaccinées, nous sommes contre l'obligation

Une mobilisation en repli au Mans

Ce type de profil, au milieu de pancartes qui doutent de l'intérêt ou de la sécurité de la vaccination, réjouit Nadine, une retraitée présente tous les samedis : "Nous ne sommes pas contre les personnes qui se font vacciner, nous sommes contre l'obligation. Même des gens vaccinés sont avec nous. On nous enlève beaucoup de nos libertés et on continuera jusqu'à ce que le gouvernement et Monsieur Véran cèdent et ils céderont !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les manifestants ont perturbé temporairement le trafic du tramway, certains se positionnant frontalement sur les rails pour stopper les rames. Peut-être que la pluie qui s'abattait au début de la manifestation explique la baisse de mobilisation. Les manifestants espèrent que la rentrée entraînera un regain de la participation.