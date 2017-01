Des petits Chamaliérois souhaitent une bonne année à Thomas Pesquet

Les enfants de l'école Montjoly de Chamalières ont eu la tête dans les étoiles ce lundi. Sept astrophysiciens de l'association "Astro-jeunes" sont venus leur rendre visite pour parler de leur métier. A cette occasion, ils ont envoyé un message de bonne année à l'astronaute français Thomas Pesquet.

Ils ont vécu une journée particulière. Ce lundi, les enfants de l'école Montjoly, de Chamalières, ont reçu la visite de sept membres de l'association "Astro-jeunes". Elle regroupe des astrophysiciens qui vont partager leur passion et leur expérience dans des établissements scolaires. En ce début d'année, ils ont choisi de se déplacer dans cette école chamaliéroise car l'un d'eux, Nicolas Laporte, y a fait sa scolarité. A l'âge de 8 ans, Nicolas Laporte a reçu un téléscope en cadeau ... le début de sa passion pour les étoiles ! Après une licence de physique et un doctorat, il est devenu astrophysicien et il aime parler de son métier, de l'univers dans lequel nous évoluons et des sciences en général. Histoire d'éveiller les esprits et de susciter peut-être des vocations. Les filières scientifiques, jugées ardues, seraient en perte de vitesse.

"On dirait que je suis dans l'espace"

Les enfants ont notamment pu observer des météorites et voyager virtuellement dans l'espace. Une aventure de sept minutes qui les a émerveillés. "C'est trop bien, je voulais aller dans l'espace et on dirait que j'y suis !" explique Héloïse, 9 ans, en classe de CM1. Devant un écran d'ordinateur, casque sur les yeux, l'écolière a adoré l'expérience. Les enseignants, qui ont bien joué le jeu en préparant cette journée, ont "accroché" les enfants en leur parlant de l'aventure de Thomas Pesquet, l'astronaute français en mission pour six mois dans l'espace, à bord de l'ISS, la station spatiale internationale et dont le travail porte notamment sur l'apesanteur. Les écoliers chamaliérois lui ont envoyé une photo prise dans la cour de l'école, devant une banderole sur laquelle ils ont écrit "bonne année, Thomas". Tous espèrent que le spationaute leur répondra. Affaire à suivre !