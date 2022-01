Des pharmacies débordées en Mayenne par les tests Covid : "Il n'y a pas eu d'anticipation de l'Etat"

La période est dure, éprouvante pour les pharmaciens alors que la demande de tests antigéniques est extrêmement importante depuis le début de l'année. Les files d'attente s'allongent devant les officines. Les pharmaciens doivent aussi vacciner, vendre des autotests, rassurer.

Pour ces professionnels, la surcharge de travail est considérable confie ce lundi à France Bleu Mayenne Isabelle Nicolleau, la présidente de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire : "Depuis deux ans, nous participons à l'effort de guerre dans cette crise sanitaire. Chaque mois, ça devient de plus en plus intensif. C'est de la folie depuis le début de l'année et on y laisse parfois notre repos. Je regrette que les décisions des pouvoirs publics se font toujours un peu tardivement. Ils auraient dû anticiper. L'Etat prend des décisions et après on met en place les moyens".

Pour soulager les pharmaciens, des centres de dépistage ont été récemment ouverts à proximité des centres de vaccination à Mayenne et à Château-Gontier-sur-Mayenne.