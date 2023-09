Des plafonds décorés au service de réanimation de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières

Les malades du service de réanimation de l'hôpital Manchester à Charleville-Mézières (Ardennes) ont désormais des plafonds décorés au dessus de leurs têtes. Un décor de plage, de galets, des fleurs, des parapluies colorés ou encore des perroquets : voilà les éléments que les patients peuvent voir lorsqu'ils se réveillent enfin de plusieurs jours, semaines, parfois mois de coma artificiel et de soins. "C'est sympa, ça aide à réfléchir, la couleur c'est beau", souligne dans un sourire Eric, en regardant les perroquets au dessus de lui".

"On essaye de détourner un peu l'attention visuelle"

Sur les 17 chambres que compte le service, huit ont déjà été équipées cet été et le reste des travaux sera réalisé l'an prochain. La plupart des patients sont évidemment intubés, ils ont les yeux fermés, ils sont entourés de machines. Mais ce décor est un "plus" pour le bien être des patients selon la cadre de santé de ce service de réanimation. "Quand ils sont intubés ils se rendent pas compte mais quand ils sont en train de se réveiller, on peut avoir des patients qui sont focalisés sur les courbes, les alarmes, ils sont un peu en panique, et c'est normal, mais on essaye de détourner un peu l'attention visuelle", explique Jennifer Billard avant de continuer : "ça aide aussi les familles à franchir plus facilement le pas vers la chambre car on a des gens qui ont du mal à rentrer

Une autre perspective

Dans un service de réanimation, il y a l'ambiance sonore, le bruit des machines en permanence, et l'horizon est réduit souligne le Docteur Samuel Fedun chef du service de réanimation : "à un stade où les patients sont mieux, on récupéré, il peut y avoir un peu de lecture, la télé, le dialogue, mais c'est vrai que ça manque de perspective sur l'extérieur donc si on peut avoir un peu de joie de vivre". Et si pour le personnel à priori ça ne change rien, Chloé, infirmière, y voit un vrai intérêt : "c'est des services complexes, où les patients sont entre la vie et la mort en permanence, ça participe à amener du bien être, de la gaieté, de la couleur, ça change aussi la vision du soin".

Les nuisances sonores et visuelles sont d'ailleurs les éléments qui sont le plus relevés dans les questionnaires de satisfaction remplis par les patients à l'hôpital.