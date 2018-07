Après les violents épisodes orageux du début de la semaine, une partie des plages de Marseille reste interdite à la baignade pour cause de pollution bactérienne.

Marseille, France

Les grosses pluies survenues lundi ont encore des conséquences sur les plages de Marseille. Après plusieurs jours de fermeture, les plages du Prado Nord et Sud, celle de Bonneveine, Vieille Chapelle, et Pointe Rouge sont enfin accessibles au public. Les plages de Borély, ou la plage de l'Huveaune sont toujours interdites, elles, à la baignade : le drapeau violet, pour cause de pollution bactérienne, reste en place jusqu'à ce que les tests de qualité des eaux soit à nouveau satisfaisants.

Consultez la qualité des eaux des plages de Marseille sur mer.marseille.fr