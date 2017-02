Des plaintes de patients au CHU de Besancon

Plusieurs patients se plaignent d'avoir été mal pris en charge au service de dermatologie du CHU de Besancon. Ils font semblent ils les frais de tensions internes au service .

Guerre d'égo? Règlement de comptes? Harcèlement?

Plusieurs dizaines de patients du CHU Jean Minjoz de Besançon dénoncent leur prise en charge en dermatologie. Le service est quasiment fermé depuis octobre 2015 suite à la démission de son chef de service, le professeur Philippe Humbert. Professeur qui exerce toujours mais qui n'a donc plus la fonction de chef. Les patients ne comprennent pas pourquoi leurs traitements ont été stoppés net parfois sans aucune explication. Ils ont le sentiment de faire les frais de tensions internes au sein de l'hôpital. Plusieurs de ces malades ont décidé de saisir l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, ils se sont plaints également à la direction du CHU de Besancon.

Les patients se sentent mal traités

Angélique Giraud est bisontine. A 43 ans, cette femme est atteinte de la maladie de Verneuil, une maladie rare du visage. Elle est suivie depuis 10 ans par le CHU Jean Minjoz et aujourd'hui, elle dénonce des dysfonctionnements graves, liés à des problèmes internes, mais qui rejaillissent sur la santé des patients. "Le professeur Humbert a découvert ma pathologie explique Angélique, j'ai eu un suivi de perfusions...ca se passait très bien...au mois de Novembre on m'a laissé entendre qu'il fallait que j'aille me faire soigner ailleurs...on a arrêté mon traitement du jour au lendemain, je n'étais plus la bienvenue dans ce service " raconte Angélique.

une procédure devant le tribunal : pourquoi pas disent les patients ?

Aujourd'hui Angélique comme les autres patients estime avoir été mal traitée. Elle a décidé de lancer des procédures et est prête à aller jusqu'au bout . "Je ne suis pas colère dit Angélique mais il faut que je trouve une solution à mes problèmes car cela rejaillit sur mon état de santé, j'ai des nodules partout sur le corps, je suis inquiète j'ai un bon moral mais mon corps ne suis pas. J'irai jusqu'au tribunal s'il le faut " conclut Angélique.

Une inspection est en cours

L'ARS, agence régionale de santé a commandité le 29 sept. 2016 une inspection au service dermato. Cette mission a rendu son rapport initial le 26 janvier 2017. Rapport soumis désormais à une procédure contradictoire (directrice CHRU et ex-chef se de service, professeur Humbert). Le rapport définitif sera produit à l'issue de cette double procédure contradictoire, le 31 mars. La direction du CHU attend ces conclusions avant de réagir officiellement.

De son côté la CGT Santé a demandé à être reçu en entretien par la Direction afin de solutionner le pb de la dermato, mais n'a pas encore reçu de réponse.

La CFDT Santé va demander à ce que le sujet soit évoqué lors du prochain conseil de surveillance le 7 avril 2017.