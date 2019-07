Des plans d'eau contaminés à la caserne de Bonne et Mistral à Grenoble : la baignade est interdite

Les analyses effectuées dans les bassins grenoblois montrent la présence de matières fécales et de terre dans les miroirs d'eau de la caserne de Bonne et de Mistral. Les jets d'eau de la caserne qui ne sont pas concernés sont de nouveau en fonctionnement. La fontaine de Mistral va être purgée.

Grenoble, France

La Ville de Grenoble avait fermé en urgence lundi 1er juillet après-midi les bassins et jets d'eau de la caserne de Bonne , suite aux diarrhées et vomissements dont souffraient certains des enfants qui s'y étaient baignés. Elle avait condamné l'accès aux fontaines et commandé des analyses de l'eau de tous les bassins de la ville. (Bonne, Mistral, Jean Moulin ..)

Des matières fécales et de la terre dans le circuit fermé du miroir d'eau de la Caserne de Bonne © Radio France - Benjamin Bourgine

Les résultats montrent que les miroirs d'eau de Bonne et Mistral ont été contaminés par des bactéries qui peuvent provenir de la terre ou de matières fécales. Selon la Ville de Grenoble "la forte affluence en période de canicule pourrait avoir suffi à contaminer le réseau". Dans son communiqué, elle rappelle que "le bassin de la caserne de Bonne fonctionne en circuit fermé. L'eau recyclée est traitée au chlore et contrôlée quotidiennement. Des purges complètes sont réaliser pour le nettoyer plusieurs fois par mois. La dernière a eu lieu le dimanche" (c'est-à-dire la veille de la fermeture).

Pour la suite, les jets d'eau non concernés par la contamination ont repris du service ce vendredi à la caserne de Bonne. Ils seront désormais purgés et analysés toutes les semaines. Le miroir d'eau reste "fermé pour le moment". Et la fontaine de Mistral reste en fonctionnement après avoir été purgé ce vendredi.

La Ville de Grenoble rappelle aussi que "ces installations n'ont pas vocation à servir pour la baignade, au vu des risques inhérents à leur emplacement dans un espace public : chiens, déjections humaines et animales ..." 10 panneaux supplémentaires "Eau recyclée non potable-Baignade interdite" ont été posés à la caserne de Bonne pour le souligner. Mais en période de canicule, la tentation est forte et le lieu est connu des familes pour ses généreux jeux d'eau.