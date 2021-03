Des plantes pour prévenir et soigner le Covid-19 et ses variants

Chez Angany, à Val-de-Reuil, filiale française du groupe canadien, on travaille habituellement sur les traitements pour vacciner contre les allergies. L'entreprise développe d'ailleurs actuellement un vaccin contre l'allergie aux chats, un nouveau traitement en immunothérapie et contre le Covid-19, on travaille aussi en immunothérapie, "des vaccins pour une immunothérapie passive qui concernent des anticorps monoclonaux" explique Véronique Gomord, la directrice scientifique d'Angany et directrice du site, installé dans le Pharmaparc de Val-de-Reuil. Ces anticorps sont développés et fabriqués à Val-de-Reuil sur une plateforme mise en place dans l'Eure il y a une dizaine d'années avec une innovation scientifique toute récente : "On produit ces anticorps humains dans des plantes" avance Véronique Gomord. Les plantes sont transformées avec un ADN qui code pour les anticorps et "au bout de cinq jours, la plante a synthétisé l'anticorps exactement comme le ferait l'organisme".

Premières semaines de culture pour ces plants de nicotiana benthiamiana © Radio France - Laurent Philippot

Ces anticorps monoclonaux vont remplacer les anticorps que vous pourriez faire contre le vaccin. On a amené directement à l'homme les anticorps dont il a besoin pour se défendre contre la maladie - Véronique Gomord

REPORTAGE - Dans le laboratoire d'Angany, des plantes contre le Covid-19 Copier

Toutes les semaines, dans le laboratoire, des anticorps sont extraits de nicotinia benthamiana, un cousin du tabac. Ce jus vert est ensuite purifié, sous contrôle des agences du médicament pour une future injection à l'homme pour combattre le virus ou ses variants, car "avec les anticorps, on va avoir une réaction beaucoup plus rapide qu'avec les vaccins" précise la scientifique.

Dans cette colone, Bertrand Morel, responsable de production, purifie le jus vert extrait de la plante pour en sortir un liquide incolore © Radio France - Laurent Philippot

Ça permet de ralentir la maladie jusqu'à ce que le patient développe ses propres anticorps pour lutter - Véronique Gomord

L'anticorps d'Angany pourrait être utilisé comme vaccin prophylactique ou thérapeutique, destiné en première ligne, en cas de nouveaux variants, aux personnels soignants ou aux personnes qui souffrent de comorbidités qui vont être immunodéprimées et qui ne pourront pas recevoir de vaccin : "Si on les traite dans les cinq jours, ça évite à la personne de développer des formes sévères" explique Véronique Gomord.

Des anticorps végétaux

Aujourd'hui, les anticorps sont tous quasiment produits dans des cellules humaines, des cellules animales transformées, et "ce sont des plateformes qui nécessitent beaucoup d'équipements, qui sont très longues à mettre en place, jusqu'à cinq ans" détaille Véronique Gomord alors que "sur une plateforme plante, on va aller beaucoup plus vite dans la mise en place d'une production, de 15 à 18 mois". Ils sont une poignée dans le monde à proposer ces anticorps à base de plantes, au Japon ou au Canada et Angany est la seule entreprise en France et peut répondre très rapidement à l'émergence de nouveaux variants du Covid-19.

On alerte nos gouvernements depuis quelques mois, mais à partir du moment où on a les fonds nécessaires pour aller en essai clinique, on estime qu'on pourrait avoir un produit commercial dans les six à sept mois" Véronique Gomord

Les essais sur les animaux sont concluants, Angany a besoin de vingt millions d'euros pour entrer dans la phase d'essais cliniques sur l'homme. Une somme pour une entreprise qui compte 25 salariés (8 à Val-de-Reuil et 17 à Québec).

Une alliance avec l'Américain Phylloceuticals

Angany travaille depuis de nombreuses années avec Phylloceuticals et l'alliance conclue avec l'Américain va "permettre de proposer au gouvernement français un ensemble intégré pour développer une plateforme de production" rapporte Véronique Gomord. Les unités de production de Phylloceuticals sont déjà pré-validées par les autorités sanitaires nord-américaines, "ce qui réduit de façon considérable le temps de validation". Avantage non négligeable, un coût de production dix fois inférieur aux plateformes classiques, plus vite et moins cher pour combattre l'épidémie.