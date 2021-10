Des plantes pour soigner la migraine : le pari d'une entreprise d'Issoire

15% de la population mondiale souffre de migraine. Des chercheurs clermontois étudient les causes et le traitement de ces douleurs, recherches qui trouvent une première application dans l'entreprise Naturveda à Issoire, qui a développé un traitement préventif à base de plantes.

Véritable handicap social et professionnel, la migraine touche 15% de la population mondiale. Des maux de tête violents, difficiles à soigner. "Actuellement, dans le traitement préventif de la migraine, on ne propose aux patients que des antiépileptiques, des antidépresseurs, des bêta-bloquants pour la tension artérielle, en soi des choses qui ne sont pas du tout spécifiques à la migraine et qui peuvent aussi avoir des effets secondaires", rappelle Rémi Shrivastava, docteur en neurosciences et président du laboratoire pharmaceutique Naturveda, basé à Issoire.

Rémi Shrivastava, docteur en neurosciences et à la tête d'un laboratoire pharmaceutique à Issoire, travaille sur les bienfaits des plantes, notamment contre la migraine.

Lui s'est intéressé aux effets des plantes, notamment la grande camomille dans le traitement de cette douleur particulière. L'entrepreneur s'est alors lancé dans une thèse à l'Université Clermont Auvergne au sein de Neuro-dol, une unité de recherche liée à l'Inserm qui travaille sur la douleur et en particulier le traitement de la migraine.

Rémi Shrivastava étudie les principes actifs des plantes et comment les préserver. "Une plante va être de qualité à partir du moment où elle aura poussé dans tel environnement, dans certaines conditions, on étudie aussi ses méthodes d'extraction, de stockage...", tout ça pour s'assurer de ses propriétés. "Toutes ces questions il faut se les poser en amont, sinon on arrive à la fin à un produit qui n'a aucune efficacité."

Visite au laboratoire pharmaceutique Naturveda, à Issoire, qui développe un traitement préventif contre la migraine à base de plantes.

Un spray nasal en prévention de la migraine

Après 7 ans de recherches et d'essais cliniques, le laboratoire issoirien fabrique et commercialise aujourd'hui un spray nasal et des gélules, à base de plantes. "Arrêter une crise de migraine quand elle est déclenchée, c'est extrêmement compliqué", précise Rémi Shrivastava qui a mis au point un traitement préventif, sur le temps long. "Quand on utilise des actifs naturels, il faut accepter que ça prend du temps pour être efficace. C'est un traitement préventif qui va faire ses preuves après 4 à 6 semaines."

Le laboratoire pharmaceutique Naturveda, à Issoire, travaille à développer des traitements à base de plantes. © Radio France - Juliette Micheneau

Son produit, Mig Spray, est pour l'instant distribué dans 500 pharmacies en France et vendu 15 euros. L'entreprise issoirienne espère maintenant le diffuser en Europe.