Des pompiers d'Ussel rentrant de Cuba en quarantaine

C'est la même règle pour tout le monde rentrant de l'étranger : 14 jours de quarantaine à domicile attendent ces pompiers et leur famille. Ils étaient partis à Cuba le samedi 14 mars pour un voyage de cohésion organisé par l'amicale des sapeurs pompiers d'Ussel. Ce genre d'échange est assez fréquent chez les pompiers partout dans le monde. Celui-là tombait cependant bien mal. Déjà l'union départementale des pompiers de la Corrèze avait demandé à l'amicale d'Ussel de le reporter à cause du cross national des pompiers qui devait avoir lieu à Pompadour ce weekend. Et la crise du coronavirus s'était en plus rajoutée mas l'amicale avait tout de même maintenu son départ.

54 pompiers opérationnels

Malgré tout l'absence de ces pompiers d'Ussel ne met absolument pas en difficulté les secours dans le secteur précise le service incendie de la Corrèze. Il reste tout de même encore 54 pompiers opérationnels au centre d'Ussel. Reste une interrogation : était-ce bien raisonnable de partir en voyage à Cuba ? Certes l'île est moins touchée par l'épidémie que la France, mais c'est de là justement que revenait le tout premier cas avéré de coronavirus en Corrèze.