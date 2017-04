Des pompiers de Monteux au chevet des enfants malades de l'hôpital d'Avignon

Ils ont lancé l'association " Le casque et l'enfant ", ce sont des pompiers de Monteux, très sensibles au sort des enfants malades de l'hôpital d'Avignon, il s'agit de récolter des dons pour l'hôpital et des cadeaux pour les enfants.

Tout est parti de pompiers de Monteux, qui rencontrent des soignants et des enfants malades. Ils lancent leur association " Le casque et l'enfant " pour aider les enfants hospitalisés et trouver des dons pour l'hôpital.

" Il y a des besoins en matériel médical pour l'hôpital, et il a fallu aussi trouver des jeux pour les enfants. " Olivier Marchal, pompier volontaire à Monteux.

Olivier Marchal, pompier volontaire à Monteux.

Les pompiers étaient à l'hôpital d'Avignon pour ce week-end Pascal.